Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança programa Leite para a Primeira Infância para garantir alimento essencial a crianças de até 6 anos

Gil Leonardi / Imprensa MG







O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene), lançou, nesta quinta-feira (3/4), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, o programa Leite para a Primeira Infância.

A medida vai garantir que crianças de 2 a 6 anos, em situação de vulnerabilidade social, tenham acesso ao alimento, que é considerado fundamental durante os primeiros anos de vida. Além disso, vai estimular a economia local, ao priorizar a aquisição do leite diretamente das mãos de pequenos produtores rurais.

A novidade, com suas diretrizes e impactos social e econômico, foi apresentada oficialmente pelo vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões, que acompanha o projeto desde a sua idealização.

"Alegria enorme está em Teófilo Otoni para fazer o lançamento oficial do Leite para a Primeira Infância, um programa que beneficia famílias formadas por mães solo na região de menor desenvolvimento socioeconômico do estado", disse o vice-governador.

























Distribuição

A coordenação da distribuição do leite é da Sedese, que em parceria com o Idene, vai garantir que os produtos cheguem às famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), especialmente aquelas em situação de pobreza e extrema pobreza.



















Gil Leonardi / Imprensa MG





Com um investimento de R$ 10 milhões, a medida não apenas reforça a segurança alimentar infantil, mas também impulsiona a economia rural, priorizando a aquisição do leite de agricultores familiares credenciados pelo Idene.

Critérios de participação e abrangência

Podem ser beneficiadas pelo programa famílias cadastradas no CadÚnico, em especial aquelas em que mães solo são responsáveis pelo sustento dos seus filhos.

Neste primeiro momento, serão atendidos municípios das regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Norte, Noroeste, Central e Vale do Mucuri, especialmente aqueles que ainda não são contemplados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite), Governo Federal, porém a expectativa é ampliar o programa para outras regiões do estado. A implementação em 55 municípios vai benficiar cerca de 15 mil famílias com a distribuição gratuita de 3 litros de leite para cada criança, por semana.

























A cerimônia de lançamento do programa também contou com a presença da primeira dama de Minas Gerais e presidente do Servas, Christiana Renault, do prefeito de Teófilo Otoni, Fabinho Marinho, além de parlamentares e gestores municipais.







A auxiliar de cozinha Sara Lopes tem três filhos dentro da faixa etária do programa (Gil Leonardi / Imprensa MG)



Impacto social

Integrado ao programa estadual Minas de Oportunidades, o Leite para a Primeira Infância faz parte de um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento integral das crianças mineiras. Ao fornecer o leite, o Governo de Minas auxilia na complementação da alimentação infantil, contribuindo para um crescimento saudável.

Para as famílias atendidas, o programa chega como um suporte essencial.

A auxiliar de cozinha Sara Lopes celebrou a oportunidade de ter semanalmente leite garantido para seus três filhos que se enquadram na faixa etária atendida.

“Para a gente que é mãe – e muitas das que estão aqui são mães solteiras – vai ajudar muito, porque já é uma economia, né? Ainda mais que tudo está caro! Vai ajudar bastante”, avaliou.

Outra contemplada, a manicure Luzinete Ferreira de Souza é mãe solo das gêmeas Ester e Helena, de cinco anos. Beneficiária do programa, ela comemorou a iniciativa.

“Muito bacana este programa, principalmente pra essa região mais pobre. Então, é muito importante esta entrega do leite para a pessoas que necessitam, pois ajuda no desenvolvimento das crianças”, disse.







A manicure Luzinete Ferreira, mãe solo de gêmeas, também é benificiária do Leite para Primeira Infância (Gil Leonardi / Imprensa MG)

Impacto ao pequeno produtor

Além dos 55 municípios atendidos na fase inicial, a expectativa é alcançar até 108 municípios. Com essa ampliação, o programa poderá alcançar um público ainda maior, promovendo não apenas a segurança alimentar das crianças, mas também o desenvolvimento sustentável da economia local.

O programa é voltado para a primeira infância, com foco na oferta de alimentação complementar e no fortalecimento da cadeia leiteira em Minas Gerais. A iniciativa também promove o desenvolvimento rural por meio da aquisição de leite de laticínios credenciados pelo Idene, que compram exclusivamente de produtores familiares, fortalecendo a produção local e estimulando a agricultura familiar.