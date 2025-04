Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia ferramenta de exercícios inédita para estudantes e educadores da rede pública estadual de ensino

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesta sexta-feira (4/4), do anúncio da ferramenta “Série de Exercícios”, recurso desenvolvido pelo Google em parceira com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O sistema é customizado exclusivamente para atender às necessidades da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais.

Iniciativa pioneira no mundo, a plataforma disponibiliza aos estudantes um ambiente de aprendizagem interativo e adaptável às necessidades de cada um. Já os professores, terão acesso a ferramentas avançadas para planejar aulas, monitorar o desempenho dos estudantes e desenvolver planos de ensino baseados nas dificuldades e desafios individuais.























O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga ressaltou que a parceria com o Google capacita os estudantes e melhora a dinâmica de trabalho dos professores.



















Experiência personalizada

A plataforma foi especialmente desenvolvida em alinhamento com o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), documento norteador do Governo de Minas.

A personalização do Série de Exercícios se destaca pela integração digital com o banco de dados da SEE/MG.

A adoção do Série de Exercícios e demais ferramentas do Google Workspace for Education Plus beneficiará aproximadamente 245 mil servidores e mais de 1,3 milhão de alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para a iniciativa, o Estado investiu cerca de R$ 30,6 milhões.

Modernização da educação

Um dos principais avanços da ferramenta é direcionar alunos para diferentes recursos de aprendizagem, conforme as escolhas e desafios identificados durante o processo educativo.

Além disso, o AI Tutor, uma inteligência artificial presente na plataforma, reconhece as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e sugere estratégias específicas para otimizar o ensino, conforme cada experiência.

Outro diferencial da ferramenta é a possibilidade de feedback instantâneo, permitindo que os alunos recebam orientações imediatas sobre seu progresso e tenham à disposição diferentes recursos de aprendizagem. O mecanismo favorece um aprendizado mais significativo, ajudando a reduzir possíveis lacunas e dificuldades.

Tecnologia avançada

O Série de Exercícios integra um conjunto de funcionalidades avançadas do Google Workspace for Education Plus. O pacote inclui análise de dados para acompanhamento detalhado do desempenho dos alunos, maior capacidade de armazenamento em nuvem para facilitar o acesso a materiais didáticos, gravação e transcrição de reuniões no Google Meet, criação de enquetes para estimular a participação ativa dos estudantes e a expansão das salas de videoconferência para até 500 participantes, com transmissão ao vivo para até 100 mil pessoas.

A plataforma também conta com uma biblioteca que disponibiliza relatórios de plágio para auxiliar na avaliação acadêmica, o Google Cloud Search para pesquisas personalizadas e o AppSheet, uma ferramenta no Code que permite a criação de aplicativos educacionais por professores e estudantes.

Ao trazer tecnologia avançada para a sala de aula, os professores do estado de Minas Gerais vão ter ferramentas para desenvolver e acompanhar o aprendizado dos estudantes de forma mais adaptativa e individualizada, permitindo potencializar e incrementar ainda mais no aprendizado dos matriculados na rede.