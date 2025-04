Posted on

A CET-Rio informa que, na sexta-feira (15/12), terá início o Natal da Lagoa 2023, no Complexo Lagoon, na Avenida Borges de Medeiros, nº 1424. O evento ocorrerá diariamente, das 15h às 22h, com previsão de término no dia 30 de dezembro. Para atender ao evento, será necessário desviar a ciclovia da Lagoa, no trecho junto […]