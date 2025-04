Ubatuba terá palestra sobre futuro sustentável das bitucas de cigarro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Ubatuba em parceria com a Poiato Recicla, promoverá uma palestra para discutir soluções sustentáveis para o descarte e reaproveitamento de bitucas de cigarro. A palestra acontece na sexta-feira, 4, a partir das 19 horas, no auditório AEAU que fica na rua Orlando Carneiro, 98, no Centro e é aberta ao público.

O evento busca conscientizar a população sobre os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado e apresentar alternativas para minimizar os danos ao meio ambiente.

A Poiato Recicla foi responsável pela instalação de diversos pontos de recolhimento do material nas praias da cidade. Durante a apresentação, especialistas discutirão possibilidades de reciclagem e reaproveitamento das bitucas, transformando esse resíduo poluente em novos produtos sustentáveis.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, apoiar eventos dessa natureza é fundamental para proteger o meio ambiente, promover a saúde pública e fortalecer o turismo sustentável na região.

Link de inscrição