Ubatuba recebe seletiva do Plié Dance Festival 2025 no sábado, 5 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Se quem dança é mais feliz, imagina quem dança perto do mar?! No próximo sábado, 5, Ubatuba será palco de um importante evento para o cenário da dança: a seletiva local do Plié Dance Festival 2025. Bailarinos de diversas modalidades e níveis se reunirão no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto para mostrar seu talento e buscar uma vaga na prestigiada competição nacional.

O evento acontece a partir do meio-dia e para acompanhar é necessário adquirir ingresso pelo site megabilheteria.com. “A seletiva de Ubatuba representa uma oportunidade valiosa para os artistas da região demonstrarem seu trabalho, receberem feedback de jurados experientes e, quem sabe, darem um passo importante em suas trajetórias na dança”, destacou a presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), Thaila Brito.

A expectativa para o evento é alta, com a participação confirmada de bailarinos de diferentes faixas etárias e estilos de dança. Desde o ballet clássico até o contemporâneo, passando pelo jazz, danças urbanas e folclóricas, a seletiva promete ser um verdadeiro panorama da riqueza e diversidade da dança praticada em Ubatuba e cidades vizinhas.

Haverá premiações especiais e as coreografias que forem premiadas em 1º e 2º lugares não precisarão passar pela seletiva de video da Gran Final Plie Dance Festival – Edição Argentina – outubro 2025, assim como as coreografias que forem premiadas em 1º ,2º e 3º lugares, não precisarão passar pela seletiva de vídeo No Petipá Fest Dance – Edição Chile – setembro 2025.

MODALIDADES / BATERIAS

BALLET DE REPERTORIO : VARIAÇÃO / PDD /GPDD /TROIS

CONJUNTO NEOCLASSICO : SOLO / DUO / TRIO / CONJUNTO

ESTILO LIVRE : SOLO / DUO / TRIO / CONJUNTO

CLASSICO LIVRE : SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO JAZZ : SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO CONTEMPORANEO: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO DANÇAS URBANAS: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO DANÇAS POPPULARES: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO DANÇAS ARABES: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO SAPATEADO: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO DANÇA GOSPEL : SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO DANÇA DE SALÃO: SOLO / DUO /

CONJUNTO DANÇA INCLUSIVA: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO KPOP: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO CHAIR: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO STILETTO: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO SERTANEJO: DUO / CONJUNTO VANERA: DUO /

CONJUNTO FLAMENCO: SOLO / DUO / TRIO /

CONJUNTO DANÇA CIGANA: SOLO / DUO / TRIO / CONJUNTO