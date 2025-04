Ubatuba prepara início da estratégia de vacinação contra a Influenza – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde de Ubatuba anuncia o início da estratégia de vacinação contra a influenza (gripe) para o ano de 2025. A imunização começa na próxima segunda-feira, 7, e estará disponível em todas as salas de vacina do município, seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e o Ministério da Saúde (MS),

O objetivo principal da estratégia é mitigar o risco de complicações, internações e óbitos causados pelo vírus influenza no estado de São Paulo. A estratégia de vacinação deste ano foi atualizada e dividida em duas modalidades: rotina e especial.

Além do início da vacinação, está previsto o Dia D da vacinação contra a influenza para o dia 10 de maio de 2025. As estratégias específicas para este dia serão divulgadas posteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba.

A Secretaria de Saúde do Estado estima que o público-alvo total da estratégia em São Paulo represente aproximadamente 19,3 milhões de pessoas. Em Ubatuba, a meta para os grupos prioritários é de 90% de cobertura vacinal, que corresponde a cerca de 18 mil pessoas. De uma maneira geral, segundo a Vigilância Epidemiológica (Viep), grupos de rotina e especial, juntos, devem chegar a 20 mil pessoas.

“Reforçamos a importância da vacinação para todos os grupos prioritários como a forma mais eficaz de prevenir a gripe e suas complicações. A imunização estará disponível a partir de segunda-feira em todas as salas de vacina do município. A orientação é que pessoas contempladas procurem a unidade de saúde mais próxima para aderir a vacina”, reforçou a enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi.

Grupos prioritários para vacinação de rotina

Estes grupos, considerados mais vulneráveis às complicações da gripe, terão a vacinação como parte do calendário de rotina, garantindo acesso facilitado ao imunizante desde o início da estratégia.

Pessoas a partir de 60 anos

Gestantes

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)



Grupos prioritários para vacinação especial

Os trabalhadores dos grupos especiais deverão apresentar documentação que comprove sua atuação profissional no momento da vacinação.