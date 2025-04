Trilha pelo Parque da Cidade promove identificação de Panc

Lucas Brito





Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a Prefeitura de São José dos Campos promove, nesta sexta-feira (4), uma caminhada guiada pelo Parque da Cidade para identificação de Panc (Plantas Alimentícias Não Convencionais) no ambiente urbano.

O ponto de encontro será no Cefe – Centro de Formação do Educador (Av. Olivo Gomes, 250 – Santana), às 9h, onde os participantes receberão uma breve explicação sobre as espécies que serão observadas durante a trilha monitorada, além da importância da percepção botânica para o reconhecimento delas.

Muitas pessoas não notam as plantas comestíveis presentes no cotidiano. Por isso, a iniciativa é uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre as Panc, valorizando seu uso no dia a dia e incentivando uma alimentação mais diversa e nutritiva.

A atividade faz parte da programação da roda de conversa sobre Panc deste mês e em caso de chuvas, será mantida apenas a atividade interna.

O evento incentiva a alimentação saudável de forma orgânica e sustentável, resgatando o cultivo e consumo dessas plantas.

Sobre as Panc

As Panc são hortaliças rústicas que crescem facilmente em pequenos espaços, sem necessidade de agrotóxicos. Antigamente comuns na alimentação familiar, muitas caíram em desuso com a modernização da indústria e da agricultura. Resgatar esse hábito valoriza a cultura regional, amplia o acesso a alimentos saudáveis e fortalece a segurança alimentar da população.

As rodas de conversa sobre o assunto são mensais e abertas a toda a comunidade e especialmente voltada para funcionários das UBSs envolvidos no projeto de Hortas Comunitárias, além de usuários do SUS.

Em cada edição, uma ou mais espécies de Panc são destacadas, abordando o valor nutricional, formas de consumo e cultivo. Os participantes têm a oportunidade de degustar as plantas in natura ou em preparações culinárias e receber mudas para cultivo.

O projeto ocorre desde 2018 e é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Urbanismo e Sustentabilidade.

Mais informações e receitas estão disponíveis no site da Prefeitura.



