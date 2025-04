Sine Municipal de Sorocaba oferece 226 vagas de emprego na quinta-feira (3) – Agência de Notícias

Posted on

O consumidor que vai fazer feira de pescados esta semana deve ficar atento para as diferenças nos preços já que pesquisa do Procon-JP encontrou variações e diferenças bem significativas. A maior diferença, e também a maior variação, ficou com o quilo do filé de camarão GG, R$ 130,00, com preços entre R$ 50,00 (Peixaria Camarão […]