Semob altera sentido de trânsito de veículos em rua no “Júlio de Mesquita” – Agência de Notícias

Posted on

Com previsão de temperaturas estáveis e acima da média em Mato Grosso do Sul, a terça-feira (23) deve ser de sol, poucas nuvens e com registro de névoa seca em diferentes regiões do Estado. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Templo e do Clima) alerta ainda para a baixa umidade relativa do ar, que durante […]