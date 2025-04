São José reduz em 58,33% o número de homicídios

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Desde sua criação em 2017, o Programa São José Unida, da Prefeitura de São José dos Campos, já realizou mais de 1.500 ações colaborativas entre as Forças de Segurança e a Guarda Civil Municipal (GCM), contando com o suporte tecnológico do Centro de Segurança e Inteligência (CSI).

Essas iniciativas têm sido fundamentais para a redução da criminalidade na cidade. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de homicídios caiu 58,33% em comparação entre janeiro e fevereiro de 2016, ano anterior à criação do programa, e o mesmo período de 2025. A queda também se reflete em outras modalidades criminais, como roubos de veículos (-90,98%), furtos de veículos (-63,46%) e roubos em geral (-75,41%).

Dados recentes

No comparativo entre janeiro e fevereiro de 2024 e 2025, a tendência de queda na criminalidade se manteve. De acordo com o balanço estatístico da SSP, houve redução de 54,55% nos casos de roubo de veículos, enquanto os furtos de veículos caíram 19,71%.

Outras ocorrências também registraram reduções expressivas, incluindo roubos em geral (-13,38%) e roubos e furtos de celulares (-17,38%).

Segurança x Crescimento Populacional

A queda nos índices criminais ocorre mesmo diante do crescimento populacional da cidade. Segundo o Censo do IBGE, São José dos Campos contava com 629.921 habitantes em 2010. Esse número subiu para 697.054 em 2022 e a estimativa para 2024 é de 724.756 moradores.

Fonte: IBGE

São José Unida: Tecnologia e Integração

O programa São José Unida promove a integração entre diversas instituições de segurança, incluindo a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), Secretaria de Mobilidade Urbana e Detran-SP.

No CSI, as forças de segurança atuam de forma integrada, monitorando a cidade por meio de mais de 1.200 câmeras e 340 portais eletrônicos com tecnologia OCR. Diariamente, mais de 250 mil veículos são monitorados, totalizando mais de 3 milhões de placas lidas. O trabalho resultou na recuperação de 716 veículos, no registro de 3.139 ocorrências, na captura de 326 procurados pela Justiça e na detenção de 1.497 pessoas.

Ainda este ano, o número de câmeras será ampliado para 1.691, reforçando o compromisso com a segurança da população.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão