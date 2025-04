Projeto Quintais IFSP realiza primeira formação em Agricultura Familiar – IFSP

Equipes se reuniram no Campus São Roque

Equipes dos campi participantes visitaram horta do Campus São RoqueA primeira formação em Agricultura Familiar do Projeto Quintais IFSP aconteceu no dia 28 de março, no Campus São Roque e reuniu equipes dos campi Boituva, Campinas, Itapetininga, São Paulo e São Roque, para promoção de um ambiente de troca de experiências e aprendizado. Durante o evento, bolsistas provenientes de assentamentos e comunidades atendidas compartilharam seus relatos, resultados parciais das ações e vivências.

A programação do evento também contou com uma visita à horta e às estufas mantidas pela equipe do Campus São Roque, onde os participantes puderam conhecer as práticas sustentáveis desenvolvidas localmente.

O coordenador geral do projeto, Rodrigo de Benedictis Delphino, destacou a relevância do encontro para a integração das equipes e fortalecimento das iniciativas em agricultura familiar. Ele aponta que o encontro reafirmou o compromisso do Projeto Quintais IFSP com a valorização da agricultura familiar e a promoção de saberes compartilhados entre estudantes, professores e comunidades beneficiadas.

O pró-reitor de Extensão e Cultura do IFSP, Rafael Alves Scarazzati, mencionou que o projeto Hortas e Quintais Produtivos é um dos projetos desenvolvidos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Ele também anunciou que há outros projetos previstos, destacando o entendimento que o ministro da pasta, Paulo Teixeira, tem da relevância da Rede Federal na execução de políticas públicas socialmente referenciadas.

Também presente no encontro, o representante do MDA e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Jorge Henrique Morais da Silva, destacou a importância deste tipo de projeto. Ele reforçou o que o ministério está apoiando ações semelhantes em outros estados brasileiros, pela relevância em garantir a soberania alimentar e o consequente combate à fome em assentamentos e comunidades periféricas.