Prefeitura disponibiliza opção de pagamento via PIX para o IPTU – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio começou a aceitar pagamentos de boletos do IPTU por meio do PIX para quitar a terceira cota de 2025, que vence na próxima segunda-feira (7/4). A iniciativa é um projeto da Secretaria Municipal de Fazenda, implementado pela IplanRio, a empresa de informática da Prefeitura. Os contribuintes poderão efetuar o pagamento por meio de um QR Code inserido no DARM – Documento de Arrecadação Municipal, emitido no Portal Carioca Digital. Assim como com os demais meios de pagamento, a quitação do fisco será em 2 dias úteis.

Nesta primeira fase de implantação, este formato de pagamento estará disponível apenas via site. Para que seja gerado o QR Code é necessário que o contribuinte tenha CPF ou CNPJ cadastrado na plataforma Carioca Digital. Na falta dessa informação, o contribuinte receberá uma mensagem pelo sistema, na hora da emissão do DARM, e poderá realizar a atualização de forma on-line (veja passo a passo ao final do texto) ou presencial, no Plantão Fiscal ou nos SACs.

De acordo com a Secretária Municipal de Fazenda, Andrea Senko, a iniciativa tem o objetivo de ampliar as opções de pagamento e oferecer mais comodidade aos contribuintes.

– Com o PIX, damos mais um passo para a modernização dos meios de pagamentos. Por essa modalidade é possível realizar o pagamento em qualquer dia e horário, e o contribuinte também tem a vantagem de utilizar qualquer instituição financeira, não somente as que são conveniadas à Prefeitura – afirmou a secretária.

A adequação nos sistemas fazendários para receber a modalidade foi executada pela própria IplanRio, incluindo a integração com o Santander, instituição financeira vencedora da licitação na modalidade pregão eletrônico e que será responsável pela prestação do serviço de pagamento na modalidade PIX. A expectativa é que em breve o serviço seja estendido para outros tributos municipais como ISS e ITBI.

Alerta para golpes

O município faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. O canal de atendimento da Prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746, e o único endereço para emissão das guias do IPTU é o Carioca Digital.

Passo a passo para atualização do CPF/CNPJ

1. Acesse o site https://docreceiver.smf.rio.rj.gov.br/importaiptu.php

2. Em ‘Arquivo para:’, selecione ‘Recadastramento’

3. Preencha os dados de CPF/CNPJ, Inscrição Imobiliária, E-mail para contato e WhatsApp.

4. Em ‘Assunto:’, selecione ‘Atualização de CPF/CNPJ’

5. Em ‘Arquivo’, envie qualquer documento próprio que conste o CPF supracitado no formulário.

6. Preencha o capcha.

7. Clique em ‘Importar’ para finalizar o recadastro.

Postos de Atendimento da Prefeitura

Plantão Fiscal

Rua Afonso Cavalcanti, 455 – prédio anexo – Cidade Nova

de segunda a sexta, das 9h às 16h

Barra Shopping

Avenida das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca

Entrada A – lojas 215/216

de segunda a sexta, das 10h às 18h

West Shopping

Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande – Loja 282

de segunda a sexta, das 10h às 18h

Norte Shopping

Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Loja 3021 – Cachambi – Cobertura – Vida Center

de segunda a sexta, das 10h às 18h