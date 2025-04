Prazo para inscrição no vestibular da Univesp termina no dia 7 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba relembra que o prazo para interessados realizarem sua inscrição para o vestibular 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) termina na próxima segunda-feira, 7.

Residentes em Ubatuba têm a oportunidade de ingressar no ensino superior gratuito. No total, são 81 vagas disponíveis para o polo local, que funciona nas dependências da EM Profª Olga Ribas de Andrade Gil, no centro da cidade.

O interessado pode escolher entre três eixos de formação, com 27 vagas para cada um: Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).

A inscrição deve ser feita exclusivamente online, através do site oficial do vestibular da Univesp. A taxa é de R$ 47,50. Após o pagamento, a efetivação da inscrição pode ser conferida na “Área do Candidato” no portal do vestibular, após cinco dias úteis.

O polo da Univesp em Ubatuba oferece infraestrutura com computadores, acesso à internet e apoio presencial para atividades acadêmicas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (12) 3042-3149 ou pelo e-mail [email protected].

Fique Atento ao Calendário: