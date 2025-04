No caminho da inclusão, Governo convida profissionais da educação e familiares para debater o autismo nas escolas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado da Cidadania e da Educação, em parceria com a Insted, realiza o Seminário MS Acessível: O TEA na Escola que Acolhe, neste sábado (5), em Campo Grande.

Com nomes que são referência em estratégias pedagógicas práticas que favoreçam a inclusão e o bem-estar dos estudantes, o objetivo do seminário é capacitar profissionais da educação da rede estadual e municipal, além de familiares, proporcionando ferramentas para lidar de forma segura e eficaz com o comportamento de alunos autistas em sala de aula.

Na programação, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre intervenções e apoios interdisciplinares fundamentais para criar um ambiente escolar acolhedor e inclusivo com os palestrantes Rafael Augusto Silva e Rosália Cavalcanti.

“Este seminário é uma oportunidade para que educadores e familiares se unam em prol do desenvolvimento e da inclusão de alunos com TEA, contribuindo para uma educação mais justa e acessível a todos”, ressalta a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

Programação

O seminário inicia com a palestra “Estratégias Técnicas para uso em sala de aula”, que será ministrada pela especialista em Educação e Reeducação Psicomotora, Rosália Cavalcanti. Além da formação, Rosália é mãe de um jovem autista de 18 anos que evoluiu do nível 3 para nível 1 de suporte, tem experiência profissional de 25 anos em sala de aula, e é mentora de 1.500 famílias.

A segunda palestra vai trabalhar o tema “O manejo seguro do comportamento dos alunos com TEA”, com o doutor e mestre em Psicologia Experimental, Rafael Augusto Silva, que também é professor na pós-graduação em ABA do IEPSIS e consultor de clínicas e equipes profissionais em todo o País.

Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, Malu Fernandes, afirma que um dos caminhos para a inclusão é por meio do conhecimento.

“A formação continuada para os profissionais da educação, da saúde, da assistência social é o que levará ao desenvolvimento das pessoas com autismo e à tranquilidade das famílias que precisam ter conhecimento das estratégias e possibilidades de evolução dos filhos através desses profissionais. E esse é o caminho para que possamos alcançar a inclusão de todas as pessoas”, destaca.

O Seminário será realizado neste sábado (5), no auditório da faculdade que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 845, em Campo Grande.

O evento é gratuito, mas é necessária a inscrição que pode ser feita pelo link.

Agenda

8h às 8:30h – Credenciamento

8h30 às 9h – Abertura

9h às 12h – “Estratégias Técnicas para uso em sala de aula” – por Rosália Cavalcanti

12h às 13h – Intervalo

13h às 16h – “O manejo seguro do comportamento agressivo dos alunos com TEA nas Escolas e nas famílias” – por Rafael Augusto Silva.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania

Foto de capa: Matheus Carvalho/SEC