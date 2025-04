Judocas joseenses conquistam 9 medalhas no Brasileiro no RS

Nei José Sant’Anna





A equipe joseense de judô, que compete com apoio da Prefeitura, conquistou 9 medalhas no Campeonato Brasileiro Região V, reunindo atletas do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A competição, organizada pela Confederação Brasileira da modalidade, foi disputada no período de 28 a 30 de março em Porto Alegre-RS.

Participaram do torneio 9 atletas vinculados ao programa Atleta Cidadão e 4 da equipe de alto rendimento. Foram 5 medalhas conquistadas pelos atletas da base, que competiram nas categorias sub-13, sub-15, sub-18 e sub-21, sendo 3 de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Destaque para Sofia Venâncio, medalha de ouro na categoria sub-13, Vitória Hellen Maia e Vitória Jordão Petzol de Siqueira, ambas também campeãs na categoria sub-21.

Os demais medalhistas foram Sofia dos Santos Resende, prata na categoria sub-15, e Thayla Kamilly dos Santos Godoy, bronze na categoria sub-13.

Os atletas que integram a equipe adulta e disputaram a categoria sênior conquistaram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Destaque para Jeferson Luís dos Santos Júnior, campeão na categoria até 73 kg, e Lincoln Kanemoto das Neves, ouro na categoria até 90Kg.

Também subiram ao pódio os judocas Eduarda de Souza Darmieli, medalha de prata na categoria até 63 Kg, e Nicolas Felipe de Almeida dos Santos, bronze na categoria até 66kg.

Vitória Hellen Maia, medalha de ouro na categoria sub-21

Vitória Jordão Petzol de Siqueira, ouro na categoria sub-21

Sofia dos Santos Resende, prata na categoria sub-15

Eduarda de Souza Darmieli, prata na categoria sênior até 63 Kg

Jeferson Luís dos Santos Júnior, campeão na categoria sênior até 73 kg

Lincoln Kanemoto das Neves, ouro na categoria sênior até 90Kg

Nicolas dos Santos, bronze na categoria sênior até 66kg



