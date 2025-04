ICV abre programação do mês da segurança do paciente com ação sobre comunicação efetiva

O Instituto Cândida Vargas (ICV), da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, deu início, nesta quarta-feira (2), à programação especial do mês da segurança do paciente com uma ação sobre comunicação efetiva no ambiente hospitalar. A abertura oficial aconteceu no auditório da unidade, com a palestra ‘Comunicação efetiva na Segurança do Paciente: reduzindo riscos e salvando vidas’, ministrada pelo enfermeiro Joabson Araújo, coordenador do centro obstétrico do ICV.

O momento reuniu profissionais de diversos setores da maternidade e reforçou a importância da troca de informações objetivas e seguras entre os profissionais de saúde e também com os pacientes e acompanhantes. “Nosso objetivo com esse tema é justamente melhorar a comunicação entre os profissionais e com os nossos pacientes. Uma comunicação efetiva no ambiente hospitalar significa mais segurança, menos riscos e um cuidado mais assertivo. Cada informação bem passada pode representar uma vida preservada”, destacou o palestrante.

O diretor administrativo do Instituto Cândida Vargas, Marcelo Melo, disse que iniciativas como essa fortalecem o compromisso do ICV com a qualidade e a linha de cuidados na assistência, garantindo, assim, segurança aos pacientes. “Investir em capacitação e sensibilização da equipe é fundamental para promover uma cultura organizacional mais segura, colaborativa e centrada no cuidado humanizado. Estamos muito felizes em ver o engajamento dos profissionais já neste primeiro dia da programação”, disse.

A atividade faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Segurança do Paciente, celebrado em 1º de abril, que este ano traz como tema ‘Mais acesso e cuidado integrado: qualidade em toda jornada’. A proposta é estimular reflexões e ações práticas que promovam um atendimento cada vez mais seguro, humano e eficiente.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do ICV, Daisy Albuquerque, a programação foi pensada para envolver a equipe e reforçar os protocolos de segurança. “Começamos hoje com um tema essencial, que é a base de todos os outros: a comunicação. E ao longo do mês vamos trabalhar outras práticas que são fundamentais para garantir a segurança do paciente em todas as etapas da assistência”, afirmou.

Geane Gomes, digitadora da epidemiologia, participou da atividade e destacou a importância dos conhecimentos adquiridos para colocar em prática dentro da maternidade. “Foi uma tarde de muita aprendizagem e interações com os colegas do ICV. A palestra sobre segurança do paciente foi enriquecedora. Pude aprender bastante e também compartilhar experiências importantes para o nosso dia a dia”, disse.

Além da palestra de abertura, o ICV vai realizar, ao longo do mês, outras atividades educativas e interativas, abertas a todos os profissionais da unidade.

Confira a programação:

8/04 – Hall do Alojamento II, às 14h

Identificação segura do paciente

16/04 – Hall do Alojamento II, às 14h

Como evitar erros na administração de medicamentos

23/04 – Hall em frente ao Centro Cirúrgico, às 14h

Checklist de cirurgia segura: uma lista que salva vidas

30/04 – Hall do Alojamento II, às 14h

As seis metas de segurança do paciente – jogo interativo