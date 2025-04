Fitness Day terá ginástica e dança no Centro da Juventude

Nei José Sant’Anna





Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado (5) a primeira edição do ano do Fitness Day, um aulão de ritmos, aeróbica, hit e ginástica, que promete agitar a galera a partir das 9h, no Centro da Juventude, localizado na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América.

O evento, promovido pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, em parceria com a Organização Social São José Desportivo, é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer minutos antes da atividade com roupa apropriada para a prática esportiva e participar dos exercícios que serão comandados pelos professores no palco do pavilhão.

Serão aproximadamente duas horas de atividade aeróbica, com previsão de reunir cerca de 300 pessoas, entre alunos que frequentam as atividades nas unidades esportivas da Prefeitura e público geral.

Celebrado todos os anos em 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde é uma data importante para a reflexão sobre adoção de hábitos e de cuidados que proporcionem saúde e qualidade de vida, como manter acompanhamento clínico regular, fazer atividades físicas com frequência e ter uma alimentação equilibrada.

