Etanol mantém variação de até 15% nos preços dos postos de Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Comum ou aditivado, o preço do litro do etanol manteve, em março, uma variação superior a 15% entre os postos de combustíveis de Campo Grande. Os dados fazem parte de uma pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul.

Entre os dias 27 e 31 de março, equipes da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) coletaram, em 14 estabelecimentos, os preços de nove tipos de combustíveis.

Segundo o levantamento, os valores do litro do etanol permaneceram os mesmos no comparativo entre os meses de fevereiro e março.

Assim, os consumidores que pagaram com cartão de crédito encontraram preços entre R$ 3,79, no Jardim Leblon, e R$ 4,39, no Jardim Vera Cruz, uma diferença de 15,83%. Já aqueles que pagaram com dinheiro, PIX ou cartão de débito encontraram variação de 10,55%, com preços entre R$ 3,79 e R$ 4,19 nas mesmas regiões.

O metro cúbico do GNV (Gás Natural Veicular) seguiu a mesma tendência, sendo vendido por R$ 4,49 no Centro e R$ 4,79 na Coophavilla II, o que representa uma variação de 6,68% em relação ao mês anterior.

A gasolina comum, por sua vez, apresentou em março uma média de R$ 5,97 nos pagamentos à vista e R$ 6,09 no crédito, enquanto, na versão aditivada, os preços foram de R$ 6,16 e R$ 6,24, respectivamente.

Os dados completos da pesquisa estão disponíveis no site do Procon Mato Grosso do Sul e no link: https://tinyurl.com/vpwvx4m7.

Kleber Clajus, Comunicação Procon-MS

Foto: Kleber Clajus/Procon/Arquivo