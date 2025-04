Equipes da Emlur realizam ações de limpeza em mais de 40 localidades

Mais de 40 localidades, entre bairros e grandes corredores da Capital, recebem, nesta quinta-feira (3), ações das equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). Estão sendo realizadas coleta de poda e entulhos, capinação, roçagem, varrição e pintura de meio-fio.

Os bairros contemplados com a coleta de poda e entulhos são Roger, Tambiá, Ilha do Bispo, Varadouro, Cruz das Armas, Jardim Planalto, Alto do Mateus, Oitizeiro, Centro, Geisel, Grotão, Colinas do Sul, Gramame, Mangabeira, Cidade Verde, José Américo, Cristo, Geisel, Cuiá, Bancários, José Américo, Roger, Jaguaribe, Jardim Planalto, Funcionários, João Paulo, Planalto Boa Esperança, Rangel, Bairro dos Novais, Torre, Valentina, Bessa, Bairro dos Estados, Costa Do Sol, Joao Agripino e Brisamar.

Já as equipes de zeladoria atendem o Bairro dos Novais, Ilha do Bispo, Bessa, Tambaú, Miramar, Pedro Gondim, Valentina, Treze de Maio, Portal do Sol e o corredor da Avenida Hilton Souto Maior (entre Mangabeira e José Américo).

Serviço – A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237 e 3213-4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da prefeitura, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço: https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10