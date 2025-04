Defesa Civil de Guaratinguetá participa de treinamento do programa SP Sem Fogo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Defesa Civil de Guaratinguetá participa, nesta quinta-feira, 03, do primeiro dia de treinamento do programa SP Sem Fogo, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. A capacitação tem como objetivo preparar os agentes para o combate a focos de incêndio e formar multiplicadores de conhecimento, que irão repassar as técnicas aprendidas a outros agentes, voluntários e à população em geral.

A ação faz parte da fase amarela da operação, voltada à preparação para o período de estiagem que se aproxima. Como parte desse processo, Guaratinguetá enviou três representantes para o treinamento: os agentes Isidoro e Camilo, além do coordenador Allan Siqueira.

Além de aprimorar a atuação no combate a incêndios, a participação no curso garante à Defesa Civil do município o direito ao recebimento de equipamentos fornecidos pelo Estado. O treinamento também gera pontuação para programas voltados à agricultura e meio ambiente.