Crianças podem aprender a criar pulseiras de lã em oficina gratuita na Biblioteca Infantil de Sorocaba na próxima quarta-feira (9)

A um mês do prazo para o fim do Censo Previdenciário em Nova Iguaçu, menos da metade dos pensionistas da Prefeitura da cidade procurou o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI) para a realização do recadastramento. A atualização do registro, prevista em lei, deve ser feita por estas pessoas, além de […]