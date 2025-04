Crianças do Clubinho do Refúgio aprendem sobre o trajeto da água após seu uso em casa – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Meninos e meninas do Clubinho do Refúgio aprenderam, na última terça-feira (1º), na Associação Nova Geração (ANG), sobre o caminho que a água faz das casas e apartamentos dos moradores da cidade até chegar ao Rio Sorocaba.

A atividade de Educação Ambiental foi realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das equipes da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março).

Na sede da ANG, eles aprenderam sobre todo o trajeto que a água faz, após o seu uso na residência, passando pelo tratamento de esgoto feito pelo Saae até ser devolvida ao Rio Sorocaba.

Também foi abordada a importância do descarte correto de óleo e lixo para evitar a contaminação da água e do solo. O lixo jogado de forma irresponsável nas ruas e nos parques da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente a fauna e a flora local e “volta” de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos. Ao chegar ao rio, os detritos flutuantes ainda causam grande prejuízo à biodiversidade local, prejudicando a fauna aquática.

Para trabalhar a temática de forma lúdica, a Sema e o Saae realizaram atividades com elementos ilustrativos, como o desenho e a garrafa de água com óleo.

O Clubinho do Refúgio reúne, semanalmente, às terças-feiras, das 9h às 11h30, meninos e meninas da Associação Nova Geração, de 4 a 12 anos, no Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”.

O intuito é promover a conexão das crianças com a natureza, por meio de atividades educativas que utilizam elementos naturais encontrados no parque, como o solo e as plantas, reforçando, assim, a importância da conservação da natureza, além de estreitar as relações sociais e formar agentes multiplicadores das questões ambientais.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].