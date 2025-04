Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora acontece domingo,6 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No próximo domingo, 6, a Secretaria de Saúde de Ubatuba realiza a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai debater e definir ações voltadas à saúde dos trabalhadores do município. O evento acontecerá online a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da prefeitura no YouTube.

A iniciativa busca promover um amplo diálogo entre a gestão municipal, os trabalhadores de diversas áreas e a sociedade civil para a construção de políticas públicas mais eficazes e que atendam às reais necessidades da população trabalhadora de Ubatuba.

Uma das participações confirmadas é a da fisioterapeuta Carol Martinez, que vai falar sobre a Importância da saúde psicossocial. A palestra está prevista para 10h.

A secretária de Saúde, Simone Brito, reforçou a importância da participação de todos: “Essa é uma oportunidade valiosa para que a população contribua diretamente na formulação de políticas públicas que visam a saúde dos trabalhadores. Queremos garantir melhorias e avanços significativos nesse setor, e a voz de cada cidadão é fundamental nesse processo.”

Para incentivar a participação, a prefeitura disponibilizou um formulário online para o envio de propostas. O acesso ao formulário pode ser feito através de um QR Code disponível nas unidades de saúde, na Santa Casa e nos sindicatos locais. A população pôde enviar suas sugestões até sexta-feira, 4.

Além da participação aberta à população, a conferência contará com a atuação de delegados, representantes de diversos segmentos da sociedade, que terão a responsabilidade de debater e votar as propostas que nortearão as futuras ações da Secretaria de Saúde na área da saúde do trabalhador.