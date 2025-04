Conexão Juventude agita região leste neste domingo

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A programação do Conexão Juventude está recheada de atrações para jovens, crianças e famílias curtirem uma tarde animada. O evento, que é realizado pela Prefeitura de São José dos Campos, acontece neste domingo (6), das 13h às 18h, no Poliesportivo Vila Tesouro.

Esta será a segunda edição do Conexão que, neste ano, chegou com grandes novidades. Entre elas, futebol de sabão, aulas de artes marciais, skate e tênis, além da Loja Solidária do Fundo Social, com um espaço exclusivo para oferecer à comunidade roupas limpas e em bom estado de conservação.

No comando da festa, show da dupla sertaneja André Luis & Mateus. Para o esquenta, DJ Romarinho agita o palco do Conexão.

A equipe da Rua de Lazer da Prefeitura estará pronta para receber as crianças, que também poderão se divertir nos brinquedos infláveis, games e jogos de Realidade Virtual. Entre uma atividade e outra, a criançada pode se deliciar com pipoca e algodão doce, distribuídos gratuitamente durante o evento.

O Conexão Juventude é aberto ao público e tem entretenimento para toda a família. | Foto: Claudio Vieira

+ Serviço

Os agentes de Saúde estarão presentes com informações sobre ISTs/Aids e orientações sobre as arboviroses, sobretudo os cuidados com a dengue.



O Centro de Medidas e Avaliação Física (CMAF) fará testes de flexibilidade e circunferência abdominal para avaliação de riscos cardíacos.

Especialistas estarão disponíveis para orientação profissional nas mais diferentes áreas, inclusive para quem busca o primeiro emprego ou deseja aprimorar o currículo.

Para as mulheres, a Prefeitura oferecerá orientações e atendimento social.

O Poliesportivo Vila Tesouro fica na Rua Bento Pinto da Cunha, 381 – Jd. Copacabana.



