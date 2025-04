Campinas x Cerrado Basquete ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (04/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Campinas x Cerrado Basquete HOJE (04) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

LBF ao vivo com imagens aqui

LBF 2025: ge transmite ao vivo Campinas x Cerrado Basquete

A Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025 segue a todo vapor, e um dos destaques da sexta rodada será o confronto entre Campinas e Cerrado Basquete. A partida acontecerá nesta sexta-feira (04/04), às 19h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. O jogo contará com transmissão ao vivo e gratuita pelo ge, através de uma iniciativa da EPTV, afiliada da Rede Globo.

Confronto Equilibrado na Tabela

As equipes estão em posições próximas na tabela. O Cerrado Basquete ocupa a sexta colocação, com quatro vitórias e duas derrotas, enquanto Campinas está logo atrás, em sétimo, e vem de uma vitória emocionante no último jogo. A equipe campineira conquistou seu primeiro triunfo na competição após três derrotas consecutivas, garantindo a cesta decisiva nos últimos 23 segundos da partida.

Formato da Competição e Novidades

A edição 2025 da LBF conta com 11 equipes, mantendo o mesmo número de participantes do ano passado, mas com algumas mudanças. As equipes de Ourinhos-SP, Cerrado-DF e Maringá-PR entraram no lugar de Ituano, Ponta Grossa e Catanduva.

Os times jogam em sistema de turno e returno, e os oito melhores avançam para os playoffs. As quartas de final e semifinais serão disputadas em séries melhor de três jogos, enquanto a grande decisão será disputada em melhor de cinco.

Outra novidade para esta temporada é a utilização de uma nova bola oficial, a mesma que será usada nos Jogos Olímpicos.

Equipes Participantes da LBF 2025:

Santo André-SP

Corinthians-SP

Sampaio Basquete-MA

São José-SP

Sesi Araraquara-SP

Mesquita-RJ

Campinas-SP

Blumenau-SC

Ourinhos-SP

Cerrado-DF

Maringá-PR

Próximos Jogos com Transmissão do ge

O ge transmitirá diversas partidas até o final do primeiro turno:

04/04 (sexta-feira), 19h30 – Campinas x Cerrado

– Campinas x Cerrado 09/04 (quarta-feira), 19h30 – Sesi Araraquara x Maringá

– Sesi Araraquara x Maringá 10/04 (quinta-feira), 19h30 – Campinas x Santo André

– Campinas x Santo André 20/04 (domingo), 11h00 – Campinas x Blumenau

– Campinas x Blumenau 23/04 (quarta-feira), 19h30 – Campinas x Ourinhos

– Campinas x Ourinhos 26/04 (sábado), 16h00 – Sesi Araraquara x Mesquita

Onde Assistir

Para acompanhar a partida entre Campinas e Cerrado ao vivo, basta acessar o ge cerca de 20 minutos antes do início do jogo, quando o vídeo da transmissão será disponibilizado.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.