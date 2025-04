Campanha de vacinação contra gripe começa na cidade do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Grupos prioritários elencados podem se imunizar a partir desta terça-feira – Edu Kapps / SMS

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) começou, nesta terça-feira (01/04), a campanha de vacinação contra a influenza para os grupos prioritários. Nesta primeira etapa, idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de 6 anos e gestantes estão liberados para a imunização contra a gripe nas unidades da Atenção Primária. Em 2024, a cidade vacinou cerca de 2,1 milhões de pessoas e para 2025 a meta é vacinar 3 milhões.

O imunizante é considerado anual, sendo necessária a renovação da dose a cada ano para a prevenção de complicações, internações e mortes decorrentes das infecções do vírus da influenza nos grupos mais suscetíveis. Em 2025, até o momento, foram registrados nove óbitos em decorrência da doença e 64 casos de internação dessa doença no município do Rio.

– Com a proximidade do inverno, é fundamental para todo carioca garantir a sua proteção contra a doença. Apenas uma dose dessa vacina segura para quem já se imunizou nos anos anteriores é suficiente, então separe um tempo no seu dia e procure a sua clínica da família ou centro municipal de saúde mais próximo de sua residência para se atualizar – destacou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que abriu a campanha no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo.

Neste ano, a fórmula usada na campanha protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul: H1N1 Victoria, H3N2 Croácia e B Áustria.

– O Ministério da Saúde começou a distribuir as doses da vacina contra a influenza há duas semanas e os municípios vão começar a imunização conforme essa programação. Hoje estamos começando a campanha aqui na cidade do Rio, e até o dia 7 de abril vamos começar a campanha nacionalmente. O município do Rio é um exemplo para a vacinação! Com uma ampla capilaridade da Atenção Primária, a Capital consegue estar presente em um grande território, garantindo a cobertura vacinal da população carioca – explicou o diretor do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, também presente à abertura da campanha no Super Centro Carioca de Vacinação.

No último sábado (29/03), a SMS abriu a campanha de vacinação primeiro para os trabalhadores da Saúde. Com o calendário estipulado, outros grupos serão atendidos ao decorrer dos próximos dias. No dia 7 de abril, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais poderão se imunizar. E no dia 12 de abril, para demais públicos contemplados, como puérperas (com 45 dias após o parto), pessoas com deficiência permanente (PcD), professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, trabalhadores do Correios, entre outros. A lista completa de todos os grupos prioritários por cada etapa está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde, no link: https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/vacina-gripe/.

Antônia Rosa, de 62 anos, foi uma das primeiras pessoas a se vacinar nesta manhã, no Super Centro Carioca de Vacinação: – Vi que hoje ia começar a vacinar os idosos contra a gripe. Eu que não perco uma dose já garanti minha vacina hoje. Todo ano eu tomo! Gripe, covid-19, e tudo que eu estiver no grupo. Vacina é tudo! – disse ela.

Já Bruna Rafaela Loiola, de 37 anos, grávida de 36 semanas, viu nas redes sociais da SMS que a vacina contra a gripe estaria disponível para gestantes nesta terça-feira: – Falei com a minha médica e ela mandou eu tomar. Também já tomei outras vacinas, indicadas para gestantes. Sempre venho aqui no Super Centro de Vacinação, que é perto da minha casa. É ótimo!

Para se vacinar, o usuário deve comparecer à unidade de saúde com documento de identificação e caderneta de vacinação, além de comprovante de classificação como grupo prioritário (laudo médico, documento funcional para os grupos profissionais atendidos, entre outros). Caso esteja com sintomas gripais ou de dengue, procure uma unidade para ser avaliado pelo profissional de saúde e adie a vacinação até a recuperação clínica total. Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar a melhora clínica para se vacinar contra a influenza. Para outras dúvidas, os serviços de saúde poderão avaliar cada caso e dar as devidas orientações.

O imunizante está disponível nas 239 unidades de Atenção Primária que abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O Super Centro Carioca de Vacinação, localizado no complexo do Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, Zona Sul, funciona em horário especial, de domingo a domingo, das 8h às 22h, assim como o Super Centro Carioca Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, que está localizado no ParkShoppingCampoGrande e funciona no mesmo horário praticado pelo centro comercial.