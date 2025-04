Augsburg x Bayern de Munique ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (04/04)

O jogo entre Augsburg x Bayern de Munique Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (04) às 16h30 hs . O mandante desta partida será o Augsburg que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: Augsburg x Bayern de Munique – Previsão, notícias das equipes e prováveis escalações

Data: 4 de abril de 2025

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: WWK Arena, Augsburg

Rodada: 28ª da Bundesliga

O Bayern de Munique entra em campo nesta sexta-feira com a possibilidade de se aproximar do título da Bundesliga. A equipe comandada por Vincent Kompany enfrenta o Augsburg fora de casa, buscando aumentar a vantagem sobre o Bayer Leverkusen na liderança. O Augsburg, por sua vez, tenta consolidar sua posição no meio da tabela e surpreender o favorito.

Análise das equipes

Augsburg

O Augsburg ocupa a oitava posição da Bundesliga, somando 39 pontos. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra o Hoffenheim, partida em que teve dificuldades para criar oportunidades ofensivas. Ao longo da temporada, o time de Jess Thorup teve um desempenho abaixo no setor ofensivo, marcando apenas 30 gols, o que representa o quarto pior ataque da competição.

Apesar disso, o Augsburg se mostrou uma equipe competitiva, com apenas uma derrota nos últimos 12 jogos em todas as competições, mantendo oito jogos sem sofrer gols. Jogando em casa, venceu sete das 14 partidas disputadas.

No primeiro turno, o Augsburg sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Bayern, o que reforça o desafio que terão pela frente nesta sexta-feira.

Bayern de Munique

O Bayern lidera a Bundesliga com 65 pontos, seis a mais que o Bayer Leverkusen. Na última rodada, venceu o St. Pauli por 3 a 2, em um jogo onde demonstrou força ofensiva, mas revelou fragilidades defensivas.

O time de Vincent Kompany tem sido uma verdadeira máquina de gols, marcando 78 vezes em 27 partidas, pelo menos 16 a mais que qualquer outro time da Bundesliga. No entanto, nos últimos três jogos, sofreu seis gols, um ponto de preocupação para a equipe.

Mesmo com a vantagem na liderança, o Bayern precisa manter o foco, pois ainda enfrentará adversários difíceis como Mainz 05, Borussia Monchengladbach, RB Leipzig e Borussia Dortmund nas próximas rodadas.

Nos últimos 14 jogos em todas as competições, o Bayern venceu 10, mas também acumulou um empate e uma derrota.

Notícias das equipes e prováveis escalações

O Augsburg terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Robert Gumny e Yusuf Kabadayi, que estão lesionados. A equipe deve entrar em campo com um sistema de três zagueiros e um ataque comandado por Samuel Essende.

No Bayern, os desfalques são significativos, especialmente na defesa e no meio-campo. Hiroki Ito, Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Manuel Neuer estão fora, assim como os volantes Aleksandar Pavlovic e Leon Goretzka. Jonas Urbig deve seguir como titular no gol, enquanto a linha defensiva será composta por Laimer, Dier, Kim e Guerreiro. No ataque, Harry Kane lidera ao lado de Leroy Sane e Michael Olise.

Prováveis escalações:

Augsburg:

Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Onyeka, Rexhbecaj, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende.

Bayern de Munique:

Urbig; Laimer, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Sane; Kane.

Palpite e prognóstico

O Bayern é favorito, mas enfrenta um Augsburg que tem sido consistente defensivamente e eficiente em casa. Com vários desfalques, o time de Kompany pode encontrar dificuldades para furar a defesa adversária.

Palpite: Augsburg 1-1 Bayern de Munique.

