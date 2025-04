ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Defensa y Justicia COPA Sul-Americana 2025, HOJE (03/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cerro Largo x Defensa y Justicia acontece HOJE (03) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Cerro Largo x Defensa y Justicia – Copa Sul-Americana (03/04/2025)

Na noite desta quinta-feira (03/04), às 21h30 (horário de Brasília), Cerro Largo e Defensa y Justicia se enfrentam pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto acontece no Estádio Municipal de Melo, no Uruguai, e promete ser uma partida equilibrada.

Análise das Equipes

Cerro Largo

O time uruguaio chega para a partida após uma sequência irregular nos últimos jogos. Nos últimos cinco confrontos, somou uma vitória, três empates e uma derrota. Jogando em casa, a equipe aposta no fator local para surpreender o Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia

A equipe argentina também vive altos e baixos na temporada, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Conhecido pelo jogo ofensivo e organizado, o Defensa y Justicia tentará impor seu ritmo, mesmo atuando fora de casa.

Últimos Jogos

Cerro Largo

Peñarol 0x2 Cerro Largo (Vitória)

Cerro Largo 1×1 Montevideo City (Empate)

Defensor Sporting 0x0 Cerro Largo (Empate)

Cerro Largo 0x0 Cerro CA (Empate)

Wanderers 3×0 Cerro Largo (Derrota)

Defensa y Justicia

Defensa y Justicia 1×2 Tigre (Derrota)

Boca Juniors 4×0 Defensa y Justicia (Derrota)

Defensa y Justicia 1×0 Estudiantes (Vitória)

Platense 0x1 Defensa y Justicia (Vitória)

Belgrano 2×0 Defensa y Justicia (Derrota)

Odds das Principais Casas de Apostas

Betano : Cerro Largo (3.80) | Empate (3.25) | Defensa y Justicia (2.10)

: Cerro Largo (3.80) | Empate (3.25) | Defensa y Justicia (2.10) bet365 : Cerro Largo (3.75) | Empate (3.20) | Defensa y Justicia (2.10)

: Cerro Largo (3.75) | Empate (3.20) | Defensa y Justicia (2.10) EstrelaBet : Cerro Largo (3.60) | Empate (3.40) | Defensa y Justicia (2.05)

: Cerro Largo (3.60) | Empate (3.40) | Defensa y Justicia (2.05) Superbet : Cerro Largo (3.55) | Empate (3.20) | Defensa y Justicia (2.17)

: Cerro Largo (3.55) | Empate (3.20) | Defensa y Justicia (2.17) Esportivabet: Cerro Largo (3.60) | Empate (3.50) | Defensa y Justicia (2.05)

Nosso Palpite

Levando em conta o retrospecto recente das equipes e o equilíbrio esperado para o confronto, a melhor aposta para este duelo é “Ambas as equipes marcam – Sim”, considerando que ambas possuem defesas instáveis e bons ataques.

Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim (1.85)

Agenda do Futebol – 2 e 3 de Abril de 2025

Os dias 2 e 3 de abril estão repletos de grandes confrontos no cenário do futebol mundial, com destaque para partidas da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Premier League, Copa da Alemanha e competições nacionais e internacionais. Confira os jogos mais esperados e onde assistir.

Destaques do Dia 2 de Abril

UEFA Youth League

AZ Alkmaar Sub-19 1×1 Manchester City Sub-19

Campeonato Grego

Copa da Alemanha – Semifinal

Stuttgart 3×1 RB Leipzig (Disney+)

Premier League – Rodada 30

Southampton 1×0 Crystal Palace (Disney+)

(Disney+) Newcastle 2×1 Brentford (Disney+)

(Disney+) Manchester City 2×0 Leicester City (Disney+)

(Disney+) Brighton 0x2 Aston Villa (ESPN4)

(ESPN4) Bournemouth 1×2 Ipswich Town (Disney+)

(Disney+) Liverpool 1×0 Everton (ESPN)

Serie A Italiana – Semifinal da Copa da Itália

Milan 1×0 Internazionale (CazéTV)

Copa do Rei da Espanha – Semifinal

Atlético de Madrid 0x1 Barcelona (Disney+)

Copa Libertadores e Copa Sul-Americana

San Antonio Bulo Bulo x Olimpia (ESPN3 – 19h)

(ESPN3 – 19h) Vélez Sarsfield x Peñarol (ESPN4 – 19h)

(ESPN4 – 19h) Corinthians x Huracán (ESPN – 19h)

(ESPN – 19h) FBC Melgar x Vasco (Paramount+ – 19h)

(Paramount+ – 19h) Universidad de Chile x Botafogo (Globo – 21h30)

(Globo – 21h30) Universitario x River Plate (Paramount+ – 21h30)

(Paramount+ – 21h30) Talleres x São Paulo (Globo – 21h30)

(Globo – 21h30) Vitória x Universidad Católica (Paramount+ – 21h30)

(Paramount+ – 21h30) Sportivo Luqueño x Grêmio (Paramount+ – 21h30)

(Paramount+ – 21h30) Atlético Grau x Godoy Cruz (Paramount+ – 23h)

Liga dos Campeões da CONCACAF

Vancouver Whitecaps x Pumas (Disney+ – 22h30)

(Disney+ – 22h30) Los Angeles FC x Inter Miami CF (Disney+ – 00h30)

Destaques do Dia 3 de Abril

Chelsea x Tottenham (ESPN – 16h)

Prognóstico para Academia Puerto Cabello x Lanús (Copa Sul-Americana)

O jogo entre Academia Puerto Cabello e Lanús acontece na quinta-feira, 3 de abril, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Paramount+. O time venezuelano busca sua primeira vitória na fase de grupos, enquanto o Lanús, já campeão da competição no passado, estreia com o objetivo de se classificar para a fase eliminatória.

Últimos Jogos

Academia Puerto Cabello: Empate por 0x0 contra o Academia Anzoátegui.

Empate por 0x0 contra o Academia Anzoátegui. Lanús: Empate por 1×1 contra o San Lorenzo.

Estatísticas

Academia Puerto Cabello: 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas nos últimos 10 jogos.

5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas nos últimos 10 jogos. Lanús: 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas nos últimos 12 jogos.

Acompanhe as emoções do futebol ao vivo e fique por dentro das análises e estatísticas de cada partida!

Conclusão

Os jogos de hoje prometem muita emoção e boas oportunidades de aposta. Lembre-se de jogar com responsabilidade e conferir as cotações atualizadas antes de apostar.

Boa sorte!

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.