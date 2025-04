AO VIVO AVS x Estoril Praia assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (04/04), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Preview: AVSx Estoril Praia – previsão, notícias e escalações

Na 28ª rodada da Primeira Liga de Portugal, o AVS recebe o Estoril Praia no Estádio Clube Desportivo das Aves nesta sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 17h15 (horário de Brasília). Ambas as equipes chegam em momentos complicados e buscam uma vitória para melhorar suas respectivas situações na tabela.

Análise das equipes

O AVS, em sua primeira temporada na elite do futebol português, tem encontrado dificuldades para se manter competitivo. A equipe soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos e vem de três derrotas consecutivas, incluindo uma goleada por 4 a 1 contra o Famalicão na rodada passada.

Atualmente, o AVS ocupa a 15ª posição com 23 pontos (4 vitórias, 11 empates e 12 derrotas) e está apenas fora da zona de playoff de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe tem o segundo pior ataque da competição (21 gols marcados) e uma defesa vulnerável, com 41 gols sofridos.

Por outro lado, o Estoril Praia está no meio da tabela, em 9º lugar com 36 pontos, mas vem de quatro partidas sem vitórias. A equipe perdeu para o Porto por 2 a 1 na última rodada, afastando ainda mais suas esperanças de brigar por vaga em competições europeias.

Apesar das dificuldades defensivas (43 gols sofridos), o Estoril tem um setor ofensivo eficiente, com 35 gols marcados. O time já mostrou capacidade de reação ao engatar uma sequência positiva de seis vitórias em sete jogos antes da atual fase ruim.

Notícias das equipes e prováveis escalações

O AVS terá o retorno do zagueiro Aderllan Santos, que deve reassumir a titularidade. Rafael Rodrigues também está de volta e disputa posição com Eric Veiga na lateral esquerda. Por outro lado, Gerson Rodrigues segue lesionado, e Lucas Piazon deve ser titular pelo setor ofensivo.

Pelo lado do Estoril, o veterano Lucas Moura continua fora por lesão, enquanto Rodrigo Ribeiro é dúvida. Yanis Begraoui, autor do único gol do time contra o Porto, deve comandar o ataque. O zagueiro Eliaquim Mangala está recuperado e pode retornar ao time titular.

Provável escalação do AVS: Ochoa; Veiga, Santos, Rodriguez, Tavares; Fernandes, Assunção, Grau; Piazon, Luis, Lopes.

Provável escalação do Estoril Praia: Robles; Mangala, Boma, Bacher; Pina, Xeka, Holvsgrove, Amaral; Carvalho, Begraoui, Guitane.

Palpite e previsão de resultado

O AVS tem encontrado muitas dificuldades ofensivas, o que pode favorecer o Estoril, mesmo com sua defesa vulnerável. O time visitante tem um setor ofensivo mais consistente e pode aproveitar as fragilidades do AVS para voltar a vencer.

Palpite: AVS 1-2 Estoril Praia

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.