UPA Campo dos Alemães tem espaço dedicado a crianças autistas

Para proporcionar mais conforto e acolhimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante o atendimento, a UPA Campo dos Alemães abriu a Sala do Afeto, um espaço adaptado para minimizar estímulos sensoriais e garantir uma experiência mais tranquila aos pequenos pacientes.

Essa é a primeira Unidade de Pronto Atendimento do município equipada com um ambiente especialmente estruturado para este público, com iluminação suave, materiais acústicos que reduzem ruídos, cores neutras e móveis planejados para evitar a sensação de confinamento. Além disso, a sala dispõe de brinquedos lúdicos e educativos que estimulam o desenvolvimento motor e cognitivo sem sobrecarregar os sentidos das crianças.

“Sabemos que o ambiente hospitalar pode ser desafiador para essas crianças. A criação deste local visa promover um atendimento calmo e seguro para cada uma delas”, explica Ingrid Ramos, gerente da unidade.

De acordo com a Dra. Gabriela Maia, coordenadora da pediatria da unidade, todo o projeto foi elaborado com base em estudos e diretrizes na área do neurodesenvolvimento. “Cada detalhe contribui para um ambiente aconchegante e familiar, ao invés de um espaço clínico que possa remeter a sentimentos de estresse, medo ou ansiedade”, destaca.

Todos os profissionais envolvidos passaram por treinamentos para identificar os comportamentos das crianças e adequar as abordagens de comunicação verbal e não verbal, garantindo um atendimento humanizado e respeitoso.



Sala do Afeto na UPA Campo dos Alemães | Foto: PMSJC

A Ana Carolina é mãe do Matheus, de 9 anos. Ela aprovou a iniciativa e reforça a importância desta atenção com o filho: “É uma ideia bacana, tudo aqui foi pensado para que ele seja bem recebido. Somos acompanhados há bastante tempo pelos médicos daqui e adoramos essa novidade”, conta Ana Carolina.

“A sala ficou muito bonita e legal!”, afirmou Matheus, empolgado.



Matheus abraça a mãe Ana Carolina | Foto: PMSJC

A Sala do Afeto funciona 24 horas por dia e está disponível não apenas para crianças com TEA, mas também para outras neuroatípicas ou com condições crônicas que necessitem de um cuidado diferenciado durante a espera.

A UPA Campo dos Alemães é mantida pela Prefeitura de São José dos Campos e gerenciada pelo Cejam (Centro de Estudo e Pesquisas Dr. João Amorim), que também administra outras cinco unidades de saúde do município: UBS Santana, UBS Alto da Ponte, UBS Telespark, UBS Altos de Santana e UPA Alto da Ponte.

Mais assistência

Além deste espaço, a rede de urgência e emergência de São José dos Campos também passou a contar com mais uma iniciativa voltada ao atendimento humanizado. Neste ano, a UPA Putim inaugurou a Sala Lilás, um ambiente reservado para prestar suporte prioritário a mulheres vítimas de violência.

O espaço garante um atendimento sigiloso e individualizado, proporcionando um local seguro para que as pacientes possam relatar suas situações com privacidade. Profissionais capacitados realizam o acolhimento e oferecem orientações sobre os encaminhamentos necessários.



Sala Lilás na UPA Putim | Foto: PMSJC



