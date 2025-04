Ubatuba participa de audiência pública sobre Pré-Sal em São Sebastião – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Agricultura e Pesca de Ubatuba esteve presente na audiência pública, realizada na última semana, sobre o estudo de impacto ambiental para a atividade de produção e escoamento de petróleo e gás natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, quarta etapa. O evento aconteceu em São Sebastião e foi aberto ao público, com a participação de institutos ambientais, comunidades tradicionais e representantes de diversas secretarias municipais das cidades envolvidas.

Esteve presente, o Secretário Adjunto de Agricultura e Pesca de Ubatuba, José Mário Nespoli Mariko e o Chefe de Seção de Fomento a Pesca e Maricultura, Adlas Rolim dos santos, com o objetivo de acompanhar as discussões sobre os impactos das atividades do Pré-Sal na região. A área de estudo do meio socioeconômico foi definida com base em fatores como rotas de navegação e interferências em atividades locais, especialmente a pesca e aquicultura.

“Essa audiência pública foi muito importante para Ubatuba, pois nossa cidade tem um papel significativo na pesca e no turismo na região. A Petrobras realizou um estudo para avaliar as características de cada cidade do litoral do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, por onde passará a tubulação do Pré-Sal”, destacou José Mario.

Ubatuba, um dos municípios que integram a Bacia de Santos, tem a pesca e a aquicultura como atividades econômicas fundamentais. Além disso, a cidade também se destaca no setor turístico, sendo essencial que seus interesses sejam considerados nas etapas do projeto.

O Projeto Etapa 4, que está em processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama, tem como objetivo a continuidade das operações de produção e escoamento de petróleo e gás natural do Pré-Sal da Bacia de Santos.