Ubatuba discute regulamentação de casamentos na praia – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A segunda-feira, 31, foi marcada por uma importante reunião entre representantes do poder público e a associação “Ubapracasar”, que debateu a regulamentação das cerimônias de casamento realizadas nas praias do município.

O encontro contou com a presença do atual Secretário de Trusimo, Bruno Oliveira, da Presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart (ex-secretária de Turismo), Thaila Brito, além dos vereadores e membros da associação. O foco principal da discussão foi a retomada do processo de criação de uma lei que regulamente a realização desses eventos.

Os representantes da “Ubapracasar” reforçaram a necessidade de estabelecer regras claras para a realização dessas celebrações, visando o desenvolvimento do Turismo e a organização do espaço público.

Durante a reunião, foi discutida a necessidade de resgatar uma minuta de projeto de lei, iniciado no início do primeiro mandato da prefeita Flavia Pascoal. Durante o encontro, foram apresentadas sugestões sobre o que poderia ser incluído na legislação, buscando contemplar as necessidades do setor e garantir a preservação das características naturais das praias.

Os vereadores presentes se comprometeram a estudar leis de municípios vizinhos que já possuem regulamentação similar, buscando referências e boas práticas para a elaboração da legislação local. Ficou definido que o poder executivo e o legislativo se reunirão novamente, com a participação dos responsáveis pelas pastas do Jurídico, Turismo e Fundart, para alinhar uma minuta do projeto de lei que será posteriormente encaminhada para votação na Câmara.

“Um dos pontos destacados como importante durante a discussão foi a necessidade de selecionar praias específicas para a realização dos casamentos, identificando as particularidades de cada local. A associação “Ubatuba Para Casar” se prontificou a colaborar nesse processo, buscando informações junto aos líderes de bairro das praias que forem consideradas aptas a receber as cerimônias”, explicou Oliveira.

Ainda segundo Oliveira, a reunião foi considerada produtiva. Representantes da associação “Ubatuba Para Casar” enfatizaram a importância de se estabelecer regras claras para o setor, o que pode impulsionar o turismo de eventos no município de forma organizada e sustentável. Já os representantes do poder público demonstraram abertura para avançar na criação da lei, reconhecendo o potencial econômico e turístico dos casamentos na praia para Ubatuba. No período de janeiro a maio do ano passado, o mercado de casamentos movimentou mais de R$3 milhões de reais no município – o que demonstra o quanto o segmento é promissor.