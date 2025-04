Três construções irregulares são demolidas pela Seop no Recreio dos Bandeirantes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Engenheiros da Prefeitura estimam um prejuízo de mais de R$ 4 milhões aos responsáveis – Fábio Costa/Seop

A Secretaria de Ordem Pública realizou, nesta quarta-feira (02), a demolição de três construções irregulares localizadas na Rua Doutor Crespo, no Recreio dos Bandeirantes. Um dos imóveis tem dois andares e três unidades residenciais. Outro possui um pavimento, com uma pequena estrutura anexa nos fundos do terreno. A terceira construção, destinada a uso comum do condomínio, fica nos fundos da via interna e foi erguida às margens do Canal do Cortado. Engenheiros da Prefeitura estimam um prejuízo de R$ 4,1 milhões aos responsáveis pelas obras.

Todas as construções estavam em fase de alvenaria e sem condições de habitabilidade. As obras ocorriam em um loteamento clandestino, sem qualquer autorização da Prefeitura, dentro de área pública e na Faixa Marginal de Proteção do Canal do Cortado.

– Esse é mais um loteamento clandestino no espaço público que a Prefeitura impede, através da Secretaria de Ordem Pública, com as demolições dessas construções ilegais, sem licença, sem autorização, às margens de um canal, colocando em risco o meio ambiente e prejudicando o ordenamento da cidade. Fazemos essa operação de demolição justamente para impedir a ocupação indevida dessa área e seguimos firmes nesse combate às construções ilegais, com esse trabalho de prevenção – destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Comlurb, Iguá, Light; Rio Luz e Subprefeitura da Barra.