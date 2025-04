Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista organiza evento aberto ao público para celebrar o Dia da Conscientização do Autismo

O Dia da Conscientização do Autismo, em 2 de abril, é celebrado mundialmente e tem o propósito de alertar as pessoas sobre a importância de se conhecerem as necessidades e também os direitos das pessoas autistas. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007.

Em referência a este Dia da Conscientização do Autismo, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), convida o público interessado para participar da primeira edição do PIC TEA, no dia 12 de abril, um sábado, no período das 9h às 12h.

A atividade será um piquenique voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo que cada família deverá levar o seu próprio kit de alimentação. No dia do evento as crianças deverão estar acompanhadas por pelo menos um dos responsáveis cadastrados, durante todo o evento. Também haverá a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce no local.

Para participar basta se cadastrar pelo link: https://tinyurl.com/piquiniqueTEA.

O PIC TEA será realizado no Jardim Botânico de Sorocaba, que está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações.