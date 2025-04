Sebrae Ubatuba divulga programação para empresários – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba, juntamente com o Sebrae Aqui, divulga a população sobre o curso e a orientação que serão realizadas nos próximos dias.

O conteúdo é sobre gestão empresarial, tratando sobre empreendedorismo, marketing e vendas, controles financeiros, plano de negócio e formalização do negócio.

Além da orientação, será realizada a capacitação através de videocast voltado para desenvolvedores e estúdios criadores de jogos digitais.

“O mercado de games é uma indústria bilionária e em constante crescimento. Nossa cidade tem potencial para formar e atrair desenvolvedores, impulsionando novas oportunidades de negócio. Essa parceria com o Sebrae é fundamental para capacitar profissionais e incentivar o empreendedorismo no setor tecnológico”, destacou Secretário Municipal de Tecnologia da Informação, Yuri Mesquista Adoglio.

O curso terá certificado e para essa conquista é necessário obter 75% de presença.

Confira a agenda

Simplifique seu negócio-KIT PF

Data: 07/04 a 11/04

Horário: 10h

Inscrição: https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/4416/turma/46676

Videocast Sebrae – 1h – YOUTUBE – Conheça a atuação do Sebrae junto ao segmento de games

Data: 09/ 04

Horário: 19h

não dá direito a certificado

Inscrição:https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/6837/turma/34319721

O Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata, realiza atendimento presencial das 9h às 16h (de segunda à sexta-feira). Os cursos e a apresentação são gratuitos e as vagas são limitadas. Mais informações através do telefone (12)38324402 (WhatsApp) ou e-mail: [email protected]