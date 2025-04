São José Basketball volta à quadra para enfrentar o Unifacisa

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Farma Conde São José Basketball volta à quadra nesta quarta-feira (2) diante do Basquete Unifacisa, às 19h30, na Farma Conde Arena, pela fase de classificação do NBB Caixa. Os ingressos para este confronto podem ser adquridos pelo site da ticket fácil.

Ambas os clubes garantiram na última rodada suas respectivas classificações aos playoffs da competição de forma antecipada e agora buscam melhorar o posicionamento na tabela de classificação nas quatro partidas restantes antes do término da fase regular.

Os joseenses chegam embalados por triunfo em casa na última segunda-feira (31) sobre o Fortaleza Basquete Cearense, por 84 a 71, e aparecem na décima colocação da competição, com 50% de aproveitamento, em campanha de 15 vitórias em 30 jogos.

O técnico Régis Marrelli, do Farma Conde São José Basketball, avaliou o desempenho de sua equipe nas partidas recentes e ressaltou que o objetivo principal do clube neste momento é terminar a atual etapa entre os oito primeiros colocados, o que garantiria ao time o mando de quadra na fase de oitavas de final.

“Acho que esse time nosso tem muita qualidade, mas temos apresentado muita irregularidade durante a competição, como a maioria dos outros times também. Não é uma questão só nossa, é do campeonato como um todo, você entra na quadra já sabendo quem vai ganhar, porque tem times de baixo da tabela vencendo times de cima o tempo todo. De nossa parte, temos que tentar manter esse ritmo que apresentamos no segundo tempo contra o Fortaleza para buscarmos os resultados positivos nos próximos jogos”, afirmou Marrelli.

“A Unifacisa é um adversário direto, tem a terceira melhor defesa do campeonato, é um time que marca muito bem e no ataque conta com quatro estrangeiros muito bons. É uma equipe muito forte e que precisamos buscar a vitória jogando dentro da nossa casa. Meu objetivo é brigarmos para ficar entre os oito primeiros colocados, e, para isso, estimo que precisamos vencer pelo menos três desses últimos quatro jogos para termos condições de brigar pelo mando de quadra”, disse.

Ingressos



As entradas para o setor de arquibancada estão à venda no valor de R$ 10 a inteira, com meia solidária estipulada em R$ 5 mediante a doação de um kilo de alimento não-perecível. Para o setor das frisas, mais próximo à quadra, os ingressos possuem preço único de R$ 25. Sócios-torcedores tem direito a uma entrada exclusiva e poderão se sentar nas cadeiras de quadra.

Os portões serão abertos às 18h30 e o clube aconselha aos torcedores que cheguem com antecedência para evitar filas próximo ao horário da partida. O estacionamento da Arena é gratuito a todos.



