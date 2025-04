Prefeitura inicia ação itinerante de vacinação antirrábica – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Centro de Controle de Zoonose (CCZ) dará início à vacinação antirrábica de rotina para animais em formato itinerante, levando a imunização diretamente aos bairros da cidade. A iniciativa visa ampliar o acesso à vacina contra a raiva para cães e gatos, prevenindo a doença tanto nos animais quanto na população. A ação será realizada com data e hora previamente definidas em cada bairro, mediante agendamento.

A primeira etapa da vacinação itinerante já tem local e data definidos. Nos dias 23 e 30 de abril, a equipe do CCZ estará no bairro do Ipiranguinha, atendendo das 9h às 16h. Para que o animal seja contemplado com a dose da vacina antirrábica, é necessário que ele atenda a alguns critérios importantes: ter no mínimo quatro meses de vida e estar em bom estado de saúde.

Devido ao número limitado de doses disponíveis para cada etapa, é imprescindível realizar o agendamento prévio da vacinação. Os tutores interessados em imunizar seus animais no Ipiranguinha nos dias 23 e 30 de abril devem entrar em contato com o CCZ através do telefone: (12) 3834-2323 ou (12) 3832-6810.

É importante lembrar que, além da vacinação itinerante, a imunização gratuita também é realizada de forma fixa na sede do Centro de Referência Animal, que está temporariamente funcionando no antigo Terminal Turístico do bairro Perequê-Açu, regularmente. A aplicação deve ser solicitada pelo telefone (12) 3832-1002 ou WhatsApp (12) 3833-1004.

A vacina antirrábica deve ser aplicada uma vez por ano e a recomendação é que os cães sejam levados na coleira e na guia e os gatos em caixa de transporte. “A vacinação antirrábica é uma medida fundamental para a proteção da saúde animal e humana. A raiva é uma doença grave e fatal, e a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção”, reforçou a responsável pelo CCZ, veterinária Joana Pedro.

O cronograma de vacinação itinerante será estendido para outros bairros do município em breve. As próximas datas e locais de vacinação serão disponibilizadas nos canais oficiais da prefeitura.