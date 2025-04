Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta quinta-feira (03)

Posted on

Haverá interdições no trânsito no entorno do Estádio Nilton Santos nos dias de show do Coldplay – Arquivo/Prefeitura do Rio A CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito para o show da banda Coldplay, que será realizado no Estádio Nilton Santos nos dias 25 (sábado), 26 (domingo) e 28/3 (terça-feira). A operação de trânsito terá […]