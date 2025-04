Prefeitura emitiu mais de 600 credenciais para pessoas autistas nos últimos 15 meses

Nesta terça-feira, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E entre os serviços ofertados pela Prefeitura de João Pessoa para este público está a emissão de credencial para estacionamento em vagas prioritárias. Nos últimos 15 meses, por exemplo, mais de 600 credenciais deste tipo foram emitidas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).

O documento deve ser solicitado, gratuitamente, pelo site portal.semobjp.pb.gov.br; aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou, ainda, indo presencialmente a um dos postos de atendimento, que funcionam na sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor, das 8h às 14h; e nas Casas da Cidadania de Jaguaribe e do Manaíra Shopping, das 8h às 17h.

Marcílio do HBE, superintendente de Trânsito e Transporte da Capital, ressalta que assegurar este direito às pessoas com transtorno do espectro autista auxilia nos deslocamentos e nas atividades diárias. “Portar esta credencial facilita o estacionamento para que o cidadão autista reduza os transtornos nos momentos em que precisar estacionar, sem falar dos pais ou responsáveis que levam crianças e adolescentes às clínicas, mercados ou farmácias. Nós estamos à disposição para contribuir para que este serviço auxilie ainda mais às pessoas”, ressaltou.

Um levantamento realizado pela Divisão de Tecnologia e Informática (DITI/Semob-JP), do mês de janeiro de 2024 à março de 2025, foram emitidas 12.596 credenciais para estacionamento em vagas prioritárias. Destas, 9.966 foram para pessoas com mais de 60 anos, 1.797 para pessoas com deficiência, 605 para pessoas autistas, 205 para pessoas com fibromialgia e 22 para pessoas com Síndrome de Down.

Como solicitar – O solicitante deve preencher o formulário disponível no endereço eletrônico portal.semobjp.pb.gov.br, anexar foto, documento oficial com foto e comprovante de residência de João Pessoa, expedido com até 90 dias. Além destes documentos, as pessoas com transtorno do espectro autista também precisam apresentar um laudo, que será encaminhado para a análise médica.