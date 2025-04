Praia de Itamambuca será palco primeira competição do calendário municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba se prepara para a abertura da temporada 2025 de competições de surfe. O primeiro evento do ano será o Corinthians Surf Clube, que acontece no dia 26 de abril, na Praia de Itamambuca. As etapas municipais serão organizadas pela Associação Ubatuba de Surf (AUS) em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer.

Os organizadores destacam a importância do evento para fortalecer o surfe na cidade e revelar novos talentos.

“O surfe é uma parte fundamental da identidade de Ubatuba, e ter competições locais e bem organizadas é essencial para o avanço do esporte “, destacou o presidente da AUS, Cleiton Félix.

Para evitar sobreposição de eventos em diferentes locais da cidade, a AUS e a Secretaria de Esportes e Lazer trabalharam conjuntamente na definição da programação. As entidades aguardavam as deliberações da Federação de Surf do Estado de São Paulo (SPSurf) e da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) para estruturar o calendário.

“Pelo fato de Ubatuba ser conhecida como a capital do surfe, a realização das competições locais se faz necessária. Com o intuito de manter os atletas participando em provas nas nossas praias”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

O calendário de 2025 também reserva dois eventos de destaque no cenário nacional, a Taça Brasil e o Dream Tour, ambos programados para julho, na Praia de Itamambuca.