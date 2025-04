PALPITES Sporting Cristal x Palmeiras Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (03), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Sporting Cristal x Palmeiras acontece Hoje (03) às 19 hs. O mandante da partida Sporting QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Futebol AO VIVO! Onde assistir Sporting Cristal x Palmeiras pela Libertadores

Nesta quinta-feira (03 de abril), às 19h (horário de Brasília), o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, no Estádio Nacional de Lima. O duelo marca a estreia das duas equipes na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

Palmeiras busca reabilitação

Depois de terminar com o vice-campeonato Paulista e empatar sem gols com o Botafogo na estreia do Brasileirão, o Palmeiras busca reencontrar o caminho das vitórias e, principalmente, dos gols. O Verdão já soma três jogos seguidos sem balançar as redes.

Do outro lado, o Sporting Cristal teve um início de temporada instável, com seis jogos disputados no Campeonato Peruano. A equipe soma três vitórias, um empate e duas derrotas, ocupando atualmente a sexta colocação na tabela com 10 pontos.

Onde assistir Sporting Cristal x Palmeiras AO VIVO?

A transmissão da partida será feita exclusivamente pelo streaming da Paramount+.

Ficha técnica: Sporting Cristal x Palmeiras

Competição : Copa Libertadores 2025 – 1ª rodada da fase de grupos

: Copa Libertadores 2025 – 1ª rodada da fase de grupos Local : Estádio Nacional do Peru, em Lima

: Estádio Nacional do Peru, em Lima Data e horário : Quinta-feira, 03 de abril, às 19h (horário de Brasília)

: Quinta-feira, 03 de abril, às 19h (horário de Brasília) Transmissão: Paramount+ (Streaming)

Histórico do confronto

O Palmeiras e o Sporting Cristal já se enfrentaram algumas vezes ao longo da história da Libertadores. O último duelo entre as equipes aconteceu há 12 anos, quando o Verdão venceu o time peruano. Agora, em um momento completamente diferente, o Alviverde busca manter sua hegemonia e estrear com o pé direito na competição continental.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

Cerro Porteño x Bolívar será transmitido exclusivamente pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

Aposte com responsabilidade e aproveite a emoção da Copa Libertadores!

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes