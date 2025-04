PALPITES Bahia x Internacional Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (03), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Bahia x Internacional acontece Hoje (03) às 19 hs. O mandante da partida Bahia QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Bahia x Internacional: Onde assistir ao duelo da 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025

O confronto 100% brasileiro entre Bahia e Internacional, válido pelo Grupo F da Copa Libertadores 2025, está marcado para quinta-feira, 3 de abril, às 19h (horário de Brasília). O jogo será realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e contará com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Detalhes da partida

Expectativas para o jogo

O Bahia retorna à fase de grupos da Libertadores com grandes expectativas, após uma campanha consistente na temporada passada. Contando com o apoio da torcida em Salvador, a equipe baiana buscará iniciar a competição com uma vitória diante de um adversário tradicional do futebol brasileiro.

Já o Internacional, acostumado a disputar a Libertadores, vem com um elenco reforçado para buscar o título do torneio. A equipe gaúcha, comandada por um técnico experiente, aposta na força de seu sistema ofensivo para surpreender o Bahia fora de casa.

Rodada de abertura da Libertadores 2025

A fase de grupos da Libertadores começa na terça-feira, 1º de abril, e se estenderá até quinta-feira, 3 de abril. No total, sete times brasileiros participam desta edição do torneio, e os jogos serão transmitidos por diferentes canais e plataformas, incluindo:

Acompanhe a cobertura completa da Libertadores e fique por dentro de onde assistir a cada jogo envolvendo equipes brasileiras.

Conclusão

O duelo entre Bahia e Internacional promete fortes emoções para os torcedores. Com duas equipes bem montadas e focadas na classificação, o jogo tem tudo para ser um dos mais equilibrados da rodada inicial da Libertadores 2025. Não perca nenhum detalhe e confira a transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

