Operação Verão: Seop e GM-Rio reforçam ações de ordenamento, apreendem itens irregulares e aplicam mais de cinco mil multas por estacionamento irregular – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Operação Verão reforçou as ações de ordenamento urbano e fiscalização – Fabio Costa/Seop

Iniciada em 7 de setembro de 2024, a Operação Verão reforçou as ações de ordenamento urbano e fiscalização com a atuação integrada da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) nas praias, parques e áreas no entornos desses locais, especialmente nas Zonas Sul e Oeste. Durante esse período, as equipes realizaram diversas operações, desde a fiscalização de barraqueiros e ambulantes na orla até o combate à atuação de flanelinhas em pontos turísticos e o ordenamento do trânsito.

As ações resultaram na apreensão de milhares de itens comercializados irregularmente (2.736 bebidas diversas, 107 grandes estruturas), incluindo cerca de 1.500 garrafas de vidro — cuja venda é proibida por questões de segurança —, botijões de gás, grelhas, churrasqueiras, além de peças de vestuário e outros objetos. Foram realizadas 2.829 fiscalizações em barraqueiros, resultando em 984 autuações por infrações diversas, incluindo loteamento de areia e ausência de tabela de preços.

– O saldo da Operação Verão é positivo. Nós tivemos mais de três mil itens proibidos apreendidos pelas nossas equipes de fiscalização, especialmente garrafas de vidro, que colocam em risco a vida das pessoas e a integridade física da população. Também tivemos operações para garantir a fluidez do trânsito em áreas que recebem mais gente durante esse período, como a Urca, Grumari e também Guaratiba, além das equipes de fiscalização para combater cobranças abusivas de estacionamento por flanelinhas ilegais e estacionamentos irregulares. A gente segue firme trabalhando nas praias, integrados às forças policiais e seguiremos trabalhando aqui na cidade do Rio de Janeiro pela ordem e pela tranquilidade, especialmente nessas áreas de lazer – ressaltou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Fiscalizações de trânsito e estacionamento irregular

Já nas fiscalizações de trânsito foram aplicadas 26.481 autuações por infrações diversas. Também foram aplicadas 5.105 autuações por estacionamento irregular nas orlas das Zonas Sul e Oeste e cerca de dois mil veículos foram removidos. Ao longo da Operação Verão, a Seop conduziu 50 guardadores irregulares à delegacias de polícia, além de apreender mais de dois mil coletes irregulares e outros objetos e estruturas de publicidade ilegal que eram utilizados durante a atividade. Vale ainda destacar que a cobrança de estacionamento nas ruas por pessoas não autorizadas e em locais não regulamentados configura crime de extorsão, caracterizando uma situação de segurança pública. É fundamental que a vítima compareça à delegacia para registrar a ocorrência.

– A presença ostensiva da Guarda Municipal nas praias da nossa cidade no período de calor mais intenso é um fator primordial para o bom desempenho da Operação Verão. A colaboração da população também tem sido essencial para isso. São inúmeros desafios, mas seguimos trabalhando para que cariocas e visitantes possam desfrutar de um espaço ordenado e seguro em seus momentos de lazer – reforçou o inspetor geral da Guarda Municipal, José Ricardo Soares.

Nas ações de fiscalização de táxis e transporte por aplicativo foram aplicadas mais de 1.900 multas, entre infrações do Código de Trânsito Brasileiro e autuações disciplinares, com a remoção de 280 veículos. No transporte complementar, especialmente em vans e kombis, foram registradas 875 multas, 14 remoções, sendo cinco piratas.

Durante a Operação Verão, a Seop também intensificou as ações de ordenamento e combate à perturbação do sossego em áreas com grande concentração de bares e restaurantes, como a Rua Arnaldo Quintela, em Botafogo, e a Avenida Atlântica, em Copacabana, além da Barra e outras localidades. As operações visaram coibir o som excessivo e a ocupação irregular de calçadas e ruas por mesas, cadeiras e outras estruturas, além de outras infrações. Foram aplicadas cerca de 260 autuações a estabelecimentos comerciais nessas localidades por diversas infrações, incluindo a obstrução das vias públicas por mesas e cadeiras, além da ausência de alvará para o exercício de determinadas atividades.

Nas ações de ordenamento e desobstrução de área pública, os agentes da Seop realizaram 4.137 apreensões, incluindo 2.671 objetos perfurocortantes. Também foram apreendidas 21 réplicas de armas de fogo e 1.445 materiais utilizados para o consumo de drogas. Das 143 prisões realizadas pelos agentes, 14 sujeitos permaneceram presos.

A GM-Rio também distribuiu 12.923 pulseiras para identificação de crianças nas praias. Além disso, 44 crianças perdidas foram encontradas e devolvidas aos responsáveis.