Mostra de Modalidades para PCD acontece neste domingo

Acontece neste domingo (6) no Centro Esportivo do Jardim Morumbi a Mostra de Modalidades para Pessoa com Deficiência, das 8h30 às 12h, com previsão de participação de cerca de 250 alunos, entre adultos e crianças. O evento é para lembrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo (02/04).

Durante o festival serão apresentadas 8 modalidades esportivas simultaneamente, como bocha adaptada, capoeira, dança, judô, karatê, natação, taekwondo e tênis de mesa.

O evento tem o objetivo de proporcionar aos alunos uma vivência prática de como acontece uma competição, visando a integração e inclusão de crianças, adolescentes e adultos com deficiência regularmente matriculados nas unidades esportivas da Prefeitura, em turmas especificas para este público.

Participarão do festival os alunos matriculados nas unidades esportivas com turmas específicas para pessoa com deficiência nas seguintes unidades: Centro Comunitário Vila Industrial, Centro Esportivo Palmeiras de São José, Piscina do Parque Industrial, Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Poliesportivo Altos De Santana e Praça de Esportes Dr. Pedro Otavio.

Também participarão os alunos com deficiência inclusos nas turmas regulares do Centro Comunitário do Alto da Ponte, Centro Esportivo Casa do jovem, Centro Esportivo Jardim da Granja, Centro Esportivo Jardim Morumbi, Poliesportivo da Vila Tesouro, Poliesportivo São Judas e Centro Esportivo Vila Maria.

O festival é promovido pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, com apoio e parceria da Organização Social São José Desportivo.

O Centro Esportivo do Jardim Morumbi fica na Avenida Eliane Maria Barbiere Soares, 180.



