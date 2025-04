Metareciclagem recolhe inservíveis eletrônicos durante Campanha da Fraternidade neste sábado (5) – Agência de Notícias

A ação acontecerá durante o evento “Catequese e Ecologia Integral”, na Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, na Vila Hortência

A equipe do Metareciclagem, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), da Prefeitura de Sorocaba, participará, neste sábado (5), a partir das 14h, do evento “Catequese e Ecologia Integral” na Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, localizada na Vila Hortência, Zona Leste da cidade, como parte da Campanha da Fraternidade de 2025, em parceria com a Igreja Santo Antônio. No local, a equipe estará à disposição para recolher qualquer tipo de lixo eletrônico dos sorocabanos.

Ainda, a coordenação do Metareciclagem fará uma palestra explicando os benefícios da logística reversa (quando há o reaproveitamento das partes e dos resíduos produzidos), bem como os impactos ao meio ambiente quando a população realiza o descarte incorreto.

“Nossa missão é plantar no coração dos pequenos a semente da sustentabilidade, incentivando as crianças a refletirem sobre a importância de adotar boas práticas no dia a dia, como a redução do consumo, o descarte correto de resíduos e a preservação dos recursos naturais”, disse o secretário da Sede, Bruno Santana.

No evento, também serão apresentados aparelhos utilizados na logística reversa, como rádios antigos, aparelhos de telefones e celulares entre outros componentes eletrônicos. “Essa atividade gera muita curiosidade e interação, principalmente das crianças, pois eles irão observar como um objeto aparentemente descartado pode ser reciclado e reutilizado, evitando, assim, que se torne um resíduo prejudicial ao meio ambiente”, ressalta a coordenadora do Metareciclagem, Nadia Teixeira.

“A Campanha da Fraternidade nos desafia a uma atitude relacional respeitosa com todas as criaturas de Deus, incluindo as pessoas, pois somos todos criaturas divinas. Para isso será determinante a mudança de hábitos, de comportamentos de modo que passemos de uma lógica extrativista e exploratória a uma relação reverente e fraternal com tudo e com todos, a exemplo de São Francisco de Assis, o homem da fraternidade universal”, disse o Frei da Paróquia Bom Jesus, José Raimundo.

A Paróquia Bom Jesus dos Aflitos está localizada na Rua Péricles Pilar, 80, na Vila Hortência. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (15) 3417-3825 ou pelo e-mail: [email protected].