LSB joga contra o Basket Osasco pela Liga Ouro 2025 – Agência de Notícias

A Liga Sorocabana de Basquete (LSB) enfrentará, nesta quinta-feira (3), às 19h30, o Basket Osasco, pela quinta rodada da Liga Ouro 2025, no Ginásio Poliesportivo “Sebastião Rafael da Silva” (Geodésico), em Osasco (SP). A partida terá transmissão, ao vivo, pelo canal da NBB no YouTube: @nbboficial.

Promovido pela Liga Nacional de Basquete (LNB), o torneio, que é a Divisão de Acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB), conta com a participação de seis equipes: LSB, Esporte Clube Vitória, Cruzeiro Basquete, Basket Osasco, Pinheiros e Minas.

Nesta primeira fase, os seis times se enfrentam em turno e returno, com os dois primeiros colocados indo direto para a Semifinal. Nos playoffs de Quartas de Final, o 3° enfrenta o 6°, e o 4° encara o 5°, em uma melhor de três jogos. Na Semifinal, a decisão também será em série melhor de três. A grande Final, com os clubes habilitados para disputa do NBB da próxima temporada, será disputada em melhor de cinco jogos.

Uma novidade anunciada pela Liga Sorocabana é a contratação do pivô Douglas Nunes. Natural de Uberlândia (MG), Douglas atuou nas categorias de base da seleção brasileira e coleciona passagens por grandes clubes do basquete brasileiro, como Fortaleza, São José, Rio Claro, Vasco da Gama e a própria LSB.

Comandada pelo gestor e técnico, Rinaldo Rodrigues, a Liga Sorocabana de Basquete representa o município em campeonatos oficiais, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do time: @lsboficial ou diretamente no site da LNB: https://lnb.com.br/.