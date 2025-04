IVISA-Rio lança projeto Shopping Legal 2025, que inclui sessões de capacitação, coleta de amostras, inspeções e entrega de laudos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro (IVISA-Rio) deu início ao projeto Shopping Legal 2025. A iniciativa contará com sessões on-line de capacitação sobre boas práticas de manipulação de alimentos para trabalhadores dos shoppings, inspeções sanitárias, coletas de amostras e entrega de laudos feita pelo Laboratório Municipal de Saúde (LASP) nos estabelecimentos e shoppings visitados.

Como novidade deste ano, o IVISA-Rio também fará o mapeamento de iniciativas sustentáveis já implementadas pelos shoppings participantes, incluindo coleta seletiva, reaproveitamento de água e iniciativas renováveis para refrigeração, exaustão e iluminação dos ambientes.

O projeto, iniciado em 2023, busca montar uma articulação integrada do Instituto com os shoppings do município, para o fortalecimento da saúde e do SUS, mitigando riscos e protegendo a população carioca. A abertura oficial da edição 2025 ocorreu na sede do IVISA-Rio, na segunda-feira (31/3), e contou com representantes de 28 shoppings cariocas.

– Essa articulação nos permitirá construir um mapa estratégico para identificação de riscos e planejamento das ações direcionadas para as atividades de maior risco sanitário, além de ampliar os conhecimentos do setor regulado em temas relevantes na área para a vigilância sanitária e para a saúde da população – destacou a presidente do IVISA-Rio, Aline Borges.