Funjope apoia Coquetel Molotov Negócios, que inscreve artistas e bandas locais para pitchings

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está apoiando o Coquetel Molotov Negócios, projeto que integra um dos festivais mais importantes da música independente no Brasil e que acontece pela primeira vez em João Pessoa. O assunto foi discutido na manhã desta terça-feira (1º), na sede da Funjope, e os artistas paraibanos já podem se inscrever para pitchings. Os selecionados vão se apresentar para convidados do mercado da música nos dias 31 de maio e 1º de junho, no Centro Histórico da Capital.

“É um momento muito importante para os produtores, os artistas e os músicos da cidade de João Pessoa e da Paraíba, porque trata-se de abrir e fortalecer uma linha de mercado. A Funjope participa dando apoio ao Festival Molotov, que será realizado no Centro Histórico da cidade”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele aproveitou para convidar os músicos e os interessados para se envolver no projeto, sobretudo, os mais jovens ou os que estão iniciando suas carreiras. “Temos feito um trabalho de trazer novos protagonistas para a cena cultural e artística de João Pessoa e um encontro como este do Molotov é um instrumento a mais. Por isso, a Funjope está presente e dando suporte e apoio aos produtores do evento”, acrescenta.

Para garantir a participação, os interessados devem acessar o formulário de inscrição até o dia 12 de março, no link https://forms.gle/9XKQurotP8YCPrwx8. Mais informações podem ser obtidas nos perfis @noarcm e @coquetelnegocios.

De acordo com a organização, a participação é gratuita e busca talentos autorais em fase de crescimento para oferecer a oportunidade de apresentar seus trabalhos para produtores e agentes do mercado nacional.

“A nossa expectativa é poder juntar agentes, produtores, artistas e o mercado da música local em um grande encontro para debates, ideias, desafios e soluções para todo o mercado da música. A programação tem pitchings de novos artistas, que irão se apresentar para compradores locais e nacionais – desde festivais de música, empresários, jornalistas e curadores”, pontua Ana Garcia, organizadora do evento.

O Coquetel Molotov Negócios é apresentado pela empresa AeC e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da AeC via Lei Rouanet. Em João Pessoa, o evento conta com o apoio da musicista Mari Santana, curadora local, e dos produtores Cláudia Aires e Rayan Lins.

Datas – Em 2025, o Coquetel Molotov Negócios chega à Paraíba, com edições em Campina Grande, nos dias 17 e 18 de maio, e em João Pessoa, de 30 de maio a 1º de junho, trazendo uma programação voltada tanto para a valorização das quadrilhas juninas quanto para o fortalecimento da música independente regional.

Os selecionados terão cinco minutos para exibir sua trajetória artística presencialmente ou por vídeo, das 10h às 12h, no Vila do Porto, em João Pessoa. Entre os selecionados para os pitchings, alguns artistas serão escolhidos para realizar showcases no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no dia 1º de junho.

Evento – O Coquetel Molotov é um dos festivais mais importantes da música independente no Brasil, reconhecido por sua inovação, diversidade e compromisso com a valorização de novos talentos. Criado há 22 anos, o evento se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre artistas, produtores e o público.

Além de suas edições principais, o festival expandiu sua atuação com o Coquetel Molotov Negócios, um projeto que capacita e fortalece a cena musical, oferecendo pitchings, workshops, debates e showcases para impulsionar carreiras e fomentar a economia criativa.