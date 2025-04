Flamengo x São Paulo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (03/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Flamengo x São Paulo hoje, HOJE (03) as 21 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Flamengo x São Paulo: Livescore, Onde Assistir e Previsão do Jogo (04/04/2025)

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (03/04/2025) pelo NBB em um dos duelos mais aguardados da rodada. O jogo acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com início às 21h (horário de Brasília). Acompanhe todas as informações da partida, incluindo transmissão ao vivo, estatísticas e retrospecto recente dos times.

Onde Assistir Flamengo x São Paulo ao Vivo?

A partida será transmitida ao vivo por plataformas de streaming esportivo e casas de apostas que oferecem transmissão para clientes com saldo na conta. Entre as opções estão Bet365, Betano e EstrelaBet. Também é possível acompanhar o placar em tempo real em sites especializados como o Flashscore.

Momento das Equipes

Flamengo: O Rubro-Negro vive uma fase positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Recentemente, derrotou o Botafogo (92×85) e o Vasco (84×78). A equipe segue firme na luta pelas primeiras posições do NBB.

São Paulo: O Tricolor Paulista enfrenta uma fase complicada, vindo de cinco derrotas consecutivas. Perdeu para equipes como Pato (65×69) e União Corinthians (95×74). O time precisa reagir para melhorar sua posição na tabela.

Histórico de Confrontos Diretos

Nos últimos cinco duelos entre Flamengo e São Paulo, o Rubro-Negro leva vantagem com três vitórias. O último confronto, realizado em 07/11/2024, terminou com uma vitória apertada do São Paulo por 77×75.

Odds e Favoritismo

As casas de apostas apontam o Flamengo como grande favorito para o confronto. Confira as cotações:

Bet365 : Flamengo (1.03) | São Paulo (10.50)

: Flamengo (1.03) | São Paulo (10.50) Betano : Flamengo (1.04) | São Paulo (10.00)

: Flamengo (1.04) | São Paulo (10.00) EstrelaBet: Flamengo (1.02) | São Paulo (11.00)

Palpite para Flamengo x São Paulo

Dado o momento das equipes, o Flamengo é amplo favorito e deve vencer com certa tranquilidade. O São Paulo precisará melhorar seu desempenho defensivo para tentar surpreender. O palpite para este jogo é uma vitória do Flamengo por uma margem confortável.

Acompanhe todas as emoções deste jogão ao vivo e fique por dentro dos resultados do NBB!

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!