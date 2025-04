Desafio 28 Praias tem percursos e trechos definidos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba será palco de mais uma edição da corrida “Desafio 28 Praias”, neste sábado, 5. O evento já se tornou tradicional na cidade e passará por diversos bairros, com percursos de 7 km, 14 km, 21 km e 42 km, com provas solo e de revezamento (dupla, quarteto ou quinteto).

Cerca de 2.000 corredores participarão da competição, entre atletas locais e visitantes de diversas regiões do país. As largadas terão início a partir das 6h45, conforme a distância inscrita.

“Os participantes enfrentarão subidas íngremes, descidas acentuadas, trilhas e alguns momentos de areia fofa”, ressaltou o diretor técnico da prova, Felipe Iannucci.

A competição conta com o apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

“O Desafio 28 Praias é mais do que uma corrida, é uma experiência única de superação em meio à natureza exuberante de Ubatuba. Além de estimular a prática esportiva, o evento movimenta o turismo e a economia local”, destacou secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Locais e horários das largadas

Largada 42K

6:45 – Solo Masculino

6:55 – Solo Feminino

7:05 – Dupla e quarteto

7:15 – Quinteto

Local da largada

Localização: Praia do Ubatumirim

Ubatuba, SP Canto esquerdo da praia. Acesso pela Rodovia Rio Santos, aproximadamente no km 19.5 sentido Ubatuba-RJ.

Pontos de revezamento

Trecho 1

Largada: Praia Ubatumirim

Chegada: Praia Puruba

Trecho 2

Largada: Praia Puruba

Chegada: Praia Prumirim

Trecho 3

Largada: Praia Prumirim

Chegada: Praia Itamambuca

Trecho 4

Largada: Praia Itamambuca

Chegada: Praia Perequê Açu

Trecho 5

Largada: Praia Perequê Açu

Chegada: Praia Grande

Largada 21 K

7:15 – Solo masculino

7:25 – Solo Feminino

Localização: Praia de Itamambuca

Ubatuba, SP Canto esquerdo, em frente a Rua 30. Acesso a largada 21 Km e PC 03 – pela Rodovia Rio Santos, aproximadamente no km 41.5 sentido Ubatuba-RJ.

Largada 14 K

7:00 – Solo masculino

7:10 – Solo feminino

Localização: Praia Vermelha do Norte

Acesso a largada 14K pela Rodovia Rio Santos, aproximadamente no km 36 sentido Ubatuba-RJ. O pórtico de largada estará no canto esquerdo da praia.

Largada 7 k

7:00 – Solo masculino

7:10 – Solo feminino

Localização: Praia do Cruzeiro (Ao lado da Feira de Artesanato)

A praia do Cruzeiro fica no centro de Ubatuba, em zona urbana. Tem privilegiada localização e muitos acessos estão disponíveis. O principal acesso é pelo Trevo Municipal de Ubatuba, na altura do km 49 da Rodovia RioSantos. Ao chegar no trevo tome a saída para a Rua Prof. Thomaz Galhardo e siga sempre reto. Ao final dessa rua chega-se na Praia do Cruzeiro.